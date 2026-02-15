"Ringstrasse neu": das sind die Pläne

Nach der Gemeinderatswahl 2025 haben SPÖ und NEOS erneut eine Regierungskoalition gebildet. Jetzt haben sich die Klubspitzen Josef Taucher (SPÖ) und Selma Arapovic (NEOS) im APA-Interview zum aktuellen Stand der Ringstraßenumgestaltung und anderer Projekte geäußert.

m Fokus stehen demnach etwa die Umgestaltung der Ringstraße und der angekündigte „Integrationskodex“. Bei diesen und anderen Projekten seien zunächst besonders die Faktoren Sparmaßnahmen und Preiserhöhungen zu berücksichtigen gewesen, betonten beide Parteien. Jedes Objekt sei nochmals umgedreht worden, der finanzielle Rahmen immer im Auge behalten worden.

Umgestaltung der Ringstraße

So etwa auch bei der Neugestaltung der Wiener Ringstraße. Die Koalition bezeichnete diese im Interview als „Leuchtturmprojekt“. Dabei soll es vor allem um die Entflechtung von Fußgänger- und Radverkehr gehen. Auch Plätze vor den Monumentalbauten sollen attraktiver gemacht werden. Vorgesehen sei eine stückweise Umgestaltung der Ringstraße über mehrere Jahre. Das Konzept werde dazu gerade erarbeitet und soll demnächst präsentiert werden.

Eines stellten die beiden Klubchefs auch klar: Die Fahrspuren für Autos auf der Hauptfahrbahn sollen uneingeschränkt bestehen bleiben. Untersuchungen hätten ergeben, dass sonst größere Schwierigkeiten etwa für die am Ring fahrenden Straßenbahnen entstehen würden. Man dürfe auch die Nebenfahrbahnen in ihrer Breite und ihren Möglichkeiten nicht unterschätzen.