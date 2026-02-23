Im Kino wird nicht rumgezickt: Platz 1 für „G.O.A.T.“

Der tierisch coole Trickfilm „G.O.A.T. - Bock auf große Sprünge“ mischt die Charts auf. Platz 1 in USA und Deutschland und natürlich auch bei uns ein Hit.

Mit 17 Millionen Dollar Kassa top in den USA; 195.000 Kinofans bei der Spitzenposition in Deutschland und natürlich auch in Österreich ein Hit – der tierisch coole Trickfilm „G.O.A.T. - Bock auf große Sprünge“ , bei dem der kleine Ziegenbock Will den brutalen Hochleistungssport Roarball aufmischt, ist der Kinohit des Wochenendes und spielte weltweit schon 102 Millionen Dollar ein. 58 Millionen davon in den USA. Damit ist der witzige Familienfilm neben dem prickelnden Liebes-Drama „Wuthering Heights“ und der Horrorkomödie „Send Help“ der dritte Neustart im Jahr 2026 der in den USA mehr als 50 Millionen Dollar einspielte.

© Sony Pictures

Die Story ist aber auch zu herzergreifend: Die kleine Ziege Will hat einen großen Traum und will in die Spuren von Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Michael Jordan, Ayrton Senna oder Muhammad Ali treten. Nämlich als „G.O.A.T“ also der „Greatest of All Time“ (z.Dt der/die Größte aller Zeiten). Dafür will er einmal für die Vineland Thorns, das Team seiner Heimatstadt, spielen. Im gefährlichen Hochleistungssport Roarball, das aufgefettet durch Hindernisse wie Lava oder Eis einen spannenden Mix aus Basketball und extremem Rugby liefert.

Nachdem Will mit einem viral gehenden Video den berühmten Spieler Mane Attraction bloßstellt, erhält er die Chance sich bei den Profis zwischen Nilpferd Archie, Panther Jett, Komodowaran Modo, Giraffe Lenny oder Ostrich Olivia zu beweisen.

Allen Unkenrufen zum Trotz wächst er in einer herzergreifenden Helden-Story vom Underdog zum Spieler der Herzen auf und zeigt, dass auch kleine Ziegen ganz groß rauskommen können. Nach den „Spiderverse“-Filmen und „KPop Demon Hunters“ setzt das Studio Sony Pictures Animation den Erfolgslauf fort.