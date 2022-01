Tirol verstärkt sich mit Schweden-Talent Prica

Der 19-jährige Tim Prica kommt vom dänischen Erstligisten Aalborg zu Wattens.

Die WSG Tirol hat den dringend gesuchten Stürmer in Dänemark gefunden. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag bekannt gab, wurde der 19-jährige Schwede Tim Prica für eineinhalb Jahre leihweise von Aalborg BK verpflichtet. Prica bestritt bisher sechs Spiele in der U21-Auswahl Schwedens. Für Aalborg stand er seit seinem Wechsel im Sommer 2020 in 46 Spielen auf dem Feld und schoss dabei sechs Tore.



"Dass wir Spieler von seinem Format jetzt nach Wattens holen können, zeigt, wie gut sich der Verein in den letzten Jahren entwickelt hat", meinte WSG-Trainer Thomas Silberberger. Die Wattener waren auf der Suche nach einem Angreifer, da Österreichs U21-Teamstürmer Tobias Anselm nach einem Kreuzbandriss weiter nicht zur Verfügung steht. Prica ist der Sohn des ehemaligen schwedischen A-Teamspielers Rade Prica.