Julia Grabher holt Titel in Bellinzona

Österreichs Tennis-Hoffnung Julia Grabher feiert ihren größten Karriere-Erfolg.

Julia Grabher hat am Sonntag mit einem 6:2,6:3 im Finale gegen die Italienerin Lucia Bronzetti das mit 60.000 Dollar dotierte ITF-Tennisturnier in Bellinzona gewonnen und damit ihren bisher größten Erfolg eingefahren. Der Sieg sollte die 24-jährige Vorarlbergerin in die Top-200 der Weltrangliste zurückbringen. Auf dem Weg zum Turniersieg besiegte Grabher u.a. die topgesetzte Französin Oceane Dodin sowie die routinierte Deutsche Mona Barthel.