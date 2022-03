Sydney: Dauer-Regen seit 16 Tagen

Historischer Starkregen führt in Australien zu Überschwemmungen und Todesfällen.

Sydney. Die Ostküste Australiens erlebt derzeit die schwersten Überschwemmungen ihrer Geschichte. Seit Beginn des Extremwetters Ende Februar kamen schon 20 Menschen in den Wassermassen ums Leben. Zuletzt wurden am Dienstag eine Pensionistin (67) und ihr Sohn tot aus dem Wasser geborgen. Die australischen Behörden erteilten Evakuierungsbefehle für ein Dutzend Vororte der Millionenmetropole Sydney. Hier regnet es schon ununterbrochen seit 16 Tagen. In manchen Gegenden regnete es in ein paar Tagen so viel wie sonst im ganzen Jahr.

Nassester Jahresbeginn seit dem Jahr 1858

Im Vorort Camden standen zahlreiche Straßen unter Wasser, Schulen blieben geschlossen. 40.000 Menschen wurden aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen, für 20.000 weitere Bewohner wurden Warnungen ausgegeben. Me­teorologen warnten vor Sturzfluten infolge von „intensiven Niederschlägen und einem sehr gefährlichen Gewitter“ speziell in Sydney und dem Blue-Mountains-Gebirge. Die Meteorologen sprechen vom nassesten Jahresbeginn in der Stadt seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1858.