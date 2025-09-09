Noch größer: Das Programm der Wiener Kaiser Wiesn 2025

Auch 2025 geht es an die Wiener Kaiser Wiesn, diesmal von 25. September bis zum 12. Oktober. Das Programm wurde vorgestellt und verspricht noch mehr Events, Kulinarik und Glanz.

Wiens größtes Oktoberfest erstreckt sich auch diesmal über 18 Tage und erwartet erneut mehr als 380.000 Besucher und Besucherinnen. Wie gewohnt ist der Eintritt täglich ab 11:30 Uhr möglich und auch kostenlos.

Zur Auswahl stehen drei große Festzelte, fünf Almen und auch das Wiesn Dorf. Letzteres weist den neuen Bio-Corner, also ausschließlich vegetarisch/vegane Küche, und den Stand mit Handwerkskunst auf. Rundherum gibt es natürlich wieder viel Live-Musik und Tradition.

"Wir feiern, was Österreich ausmacht: Kultur, Brauchtum und Gemeinschaft. Auf der Wiener Kaiser Wiesn bringen wir Menschen zusammen", meint Geschaäftsführer Johann Pittermann. Und er kündigt auch eine weitere Neuigkeit an: "Dem ersten Wiener Kaiser Wiesn Dirndl und unserer allerersten Wiener Kaiser Wiesn Kaiserin, die mir heuer zur Seite steht. Bei den Spezialevents haben wir erstmals zwei Studi-Wiesn, einen ganzen Tag im Zeichen der Feuerwehren Österreichs und holen mit den Bundesländertagen ganz Österreich nach Wien."

Das Dirndl ist in Zusammenarbeit mit dem Original Salzburger Trachtenoutlet entstanden, aus 100 Prozent österreichischen Stoffen. Es wird auf 70 Stück limitiert sein und 249 Euro kosten.

Oidhoiz Tickets zu gewinnen

Die 20.000 m² Festgelände werden in 30 Tagen aufgebaut, rund 800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind im Einsatz. Hinzu kommen noch 1.900 Musizierende, die in 150 Konzerten für über 700 Stunden Volksmusik sorgen. Highlight-Namen sind Schlager-Größen wie Roberto Blanco und Stefan Mross, oder auch die Publikumslieblinge Die Lauser.

Apropos Highlight, auch Oidhoiz tritt bei der Wiener Kaiser Wiesn auf und mit oe24 gibt es 10x2 Tickets für den 26.9. zu gewinnen. Hier entlang!

Wer etwas weniger Volksmusik und dafür etwas mehr Party bevorzugt, der blickt eher in Richtung Studi Wiesn mit der Mountain Crew, DJ Stevie oder Wiesn Party powered by Prater Dome. Weit hat man es ja nicht.

Ebenfalls mit dabei sind Präsentationen des Polizei-, Jungbauern- und Jungbäuerinnenkalenders. Obwohl die Bundeshauptstadt im Namen steht, geht es dieses Jahr nicht nur um Wien. Jedes Bundesland hat einen eigenen Tag um die eigenen Traditionen und kulinarische Spezialitätenzu präsentieren.