Zeuge – so dramatisch war der Feuer-Crash

Immer mehr Details zu dem Unfall auf der S2 kommen ans Licht

Wien/NÖ. Wohl im Konvoi waren mehrere junge Leute aus dem Bezirk Gänserndorf, die in Wien unterwegs gewesen waren, Sonntag um 3 Uhr in der Früh. Leider, wie sich später herausstellen sollte, viel zu schnell. Vorne am Steuer des Audi S7 seines Vaters soll Samuel (18) gesessen sein. Auf der Rückbank sein Freund Justin, mit im Auto war auch der 16-jährige Zlatko, der aktuell im AKH um sein Leben ringt. In der 80er-Zone vor der Abfahrt Hermann-Gebauer-Straße gab der Fahrer so richtig Gas, verlor dabei die Kontrolle über den 344-PS-Boliden.

Das ist das Unfallauto des 18-Jährigen, das die Familie erst im November gekauft hat. © zVg

Augenzeuge des Unfalls: "Ich sah alles"

Beobachtet hatte den ganzen Unfall Taxler Nenad M., der genau zum selben Zeitpunkt auf der Gegenfahrbahn fuhr. „Ich war gerade von Strasshof nach Wien unterwegs und habe alles beobachten können. Das Auto war sicher mit 200 km/h unterwegs und knallte zwei Mal gegen die Leitplanke, dazwischen schleuderte es mehrmals, dann ging der Pkw in Flammen auf.“ Der 39-Jährige war auch der Erste an der Unfallstelle. „Ich konnte rannte über die Fahrbahn und versuchte zuerst die Beifahrertüre des Wagens zu öffnen“, erzählt M. Doch die Flammen schlugen aufgrund des starken Windes dem Ersthelfer entgegen. Deshalb lief er zur Fahrertüre. „Es war fürchterlich heiß. Ich weiß nicht wie, aber ich zog den jungen Fahrer durch das Fenster hinaus ins Freie“, so der Taxifahrer, der selbst leichte Verbrennungen an den Händen erlitt. „Ich überlegte nicht lange und handelte instinktiv.“

Ersthelfer Nenad M. erlitt leichte Brandverletzungen. © oe24.TV

„Während ich ihn vom Auto wegschleppte, löschte ich das Feuer an ihm mit meinen bloßen Händen.“ Dabei hätte der junge Mann ihn angefleht. „Heiß, bitte hilf mir.“ „Ich wollte ihm helfen und begann mit einer Schere aus einem Erstehilfeset seine Kleider aufzuschneiden.“ Dann hätte ihn ein Feuerwehrmann in zivil dabei abgelöst. Obwohl er sich nicht mehr erinnern kann, dürfte er auch dem 16-Jährigen aus dem Fahrzeug geholfen haben. Doch alle Bemühungen der beiden waren vergebens. Der 18-Jährige starb im Spital. Bereits im Wrack verstorben war sein 17-jähriger Freund Justin.

Um den dritten Unfallbeteiligten herrscht noch großes Bangen – der 16-Jährige, der nach dem Horror-Crash bereits zweimal operiert worden sein soll.

