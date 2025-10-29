Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Über 11 Tonnen Müll auf illegaler Baustelle in Neubau entsorgt
© Gruppe Sofortmaßnahmen

Keine Genehmigung

Über 11 Tonnen Müll auf illegaler Baustelle in Neubau entsorgt

29.10.25, 10:46
Teilen

Die Bezirksvorstehung Neubau hat wegen einer ohne gültige Genehmigung weiterbetriebenen Baustelle Alarm geschlagen. Die Stadt reagierte sofort mit einem groß angelegten Einsatz. Im Zuge der Räumung wurden über 11 Tonnen Baustellenabfälle entfernt.

Im 7. Bezirk wurde eine Baustelle trotz abgelaufener Genehmigung weiterbetrieben. Die betroffene Liegenschaft gehört zu einem insolventen Immobilienentwickler. Auf Hinweis der Bezirksvorstehung erfolgte am Dienstag eine umfassende Kontrolle durch die Gruppe Sofortmaßnahmen.

Beteiligt waren die Magistratsabteilungen 25 (Technische Ersatzmaßnahmen), 37 (Baupolizei), 46 (Verkehrsorganisation), 48 (Abfallwirtschaft), die Finanzpolizei sowie die Polizei. Die MA 48 entfernte im Zuge der Räumung über elf Tonnen widerrechtlich abgelagerter Baustellenabfälle. Die MA 25 sicherte beschädigte Fenster und offene Zugänge.

Im Zuge der Räumung beseitigte die MA 48 über 11 Tonnen widerrechtlich abgelagerter Baustellenabfälle.  

Im Zuge der Räumung beseitigte die MA 48 über 11 Tonnen widerrechtlich abgelagerter Baustellenabfälle.  

© Gruppe Sofortmaßnahmen

Die Finanzpolizei führte Kontrollen wegen des Verdachts auf Betrug durch. Dabei wurden fünf Anzeigen wegen Lohn- und Sozialdumpings erstattet. "Offene Baustellen, Glasscherben und Müllberge im Wohngebiet stellen Sicherheitsrisiken für Anrainerinnen und Anrainer sowie Passantinnen und Passanten dar", so Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen. "Wien ist kein rechtsfreier Raum, weshalb Verstöße nicht ohne Folgen bleiben", sagt Hillerer.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden