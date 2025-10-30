Brutaler Raub in Favoriten: 41-Jähriger mit Glasflasche attackiert

Vier Männer attackierten einen 41-Jährigen und raubten ihn aus. Ein Verdächtiger konnte gefasst werden, seine Komplizen entkamen.

Wien. Die Polizei wurde in der Nacht auf Donnerstag kurz nach Mitternacht aufgrund eines angeblichen Raufhandels im Bereich des Keplerplatzes alarmiert. Vor Ort konnten die Beamten einen verletzten 41-Jährigen antreffen.

Laut ersten Erhebungen soll dem Opfer von vier unbekannten Männern Drogen angeboten worden sein. Als der Nachtschwärmer verneinte, sollen die Tatverdächtigen ihn brutal attackiert und mit Schlägen sowie einer abgebrochenen Glasflasche verletzt haben. Anschließend raubten sie ihrem Opfer das Handy und die Fahrzeugschlüssel. Danach ergriffen die Angreifer die Flucht.

Der Verletzte wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten konnten im Zuge einer Sofortfahndung einen Verdächtigen in der Columbusgasse anhalten. Der 42-jährige marokkanische Staatsangehörige hatte die Fahrzeugschlüssel des Opfers bei sich und er wies Schnittverletzungen an seinen Händen auf.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen wurden durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, übernommen.