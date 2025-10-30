Quartett attackierte 15-Jährigen und raubte E-Scooter

Während einer der Räuber - ein 19-Jähriger aus Somalia - im Zuge der Fahndung gefasst werden konnte, befinden sich seine drei Komplizen noch auf der Flucht.

Tirol. Zu den wilden Szenen kam es am Mittwoch um 20.52 in Innsbruck. Ein 15-jähriger Kroate war mit seinem E-Scooter auf der Dreiheiligenstraße unterwegs, als er von vier Männern angehalten wurde.

Das Quartett begann plötzlich völlig grundlos mit dem Burschen zu streiten. Dann eskalierte die Situation: Einer der Männer verpasste dem Teenie einen Faustschlag ins Gesicht. Daraufhin schnappte sich ein anderer Verdächtiger den E-Scooter des Burschen und entnahm ihm zudem 20 Euro aus der mitgeführten Tasche. Anschließend ergriffen die Angreifer die Flucht in Richtung Rapoldipark.

Die alarmierte Polizei konnte im Zuge der Fahndung aufgrund von Hinweisen einen Verdächtigen ausforschen. Dieser wurde in seiner Wohnung in Innsbruck angetroffen und hatte auch den geraubten E-Scooter dabei. "Er wurde vorläufig festgenommen und einvernommen. Es handelt sich dabei um einen 19-jährigen Somalier", so die Polizei. Der 19-Jährige bestreitet die Tat. Ermittlungen zur Ausforschung der drei weiteren Verdächtigen sind im Gange.