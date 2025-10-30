Vermisste 78-Jährige tot in Bachbett gefunden

Frau war von stationärer Behandlung am Universitätsklinikum Graz verschwunden

Eine seit 22. Oktober abgängige 78-jährige Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung ist am Mittwoch nach einer neuerlichen Suchaktion tot in einem Bachbett entdeckt worden. Da die Kriminalpolizei keine Hinweise auf eine Todesursache feststellen konnte, hat die Staatsanwaltschaft Graz eine Obduktion angeordnet, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark.

Die Frau war vergangene Woche zuletzt auf der Dermatologie des Universitätsklinikums gesehen worden, wo sie wegen einer Hautkrankheit in stationärer Behandlung war. Von dort verschwand sie allerdings, ohne sich abzumelden. Mehrere Suchaktionen verliefen vorerst ohne Erfolg. Nach rund einer Woche wurde ihre Leiche nun gefunden und von der Berufsfeuerwehr Graz geborgen.