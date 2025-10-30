Falscher Staatsanwalt bringt Opa (90) um Erspartes

In den meisten Fällen geben sich Betrüger als Polizisten aus, um ihre Opfer mit dem berüchtigten Kautionstrick auszunehmen. Doch in Kärnten wurde ein betagter Pensionist Opfer eines angeblichen "Staatsanwalts".

Kärnten. Ein 90-jähriger Klagenfurter wurde am Mittwoch um die Mittagszeit von einem unbekannten Mann telefonisch kontaktiert. Dieser gab sich als Staatsanwalt aus und teilte mit, dass die Enkelin des 90-Jährigen nach einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang Fahrerflucht begangen habe und festgenommen worden sei.

Zur Verhinderung der Verhängung einer Untersuchungshaft müsse eine Kaution in mittlerer fünfstelliger Höhe bezahlt werden. Der Senior kam der Forderung nach. Das Geld wurde von einem Boten, der etwa 1,80 Meter groß und komplett in Schwarz gekleidet war, an der Wohnadresse des Opfers abgeholt. Erst danach realisierte der 90-Jährige, dass es sich um einen Betrug gehandelt hatte und erstattete Anzeige. Die Ermittlungen laufen.