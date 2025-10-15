Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Einsatz Keplerplatz
© Viyana Manset Haber/Ein früherer Einsatz am Keplerplatz.

Opfer (25) verletzt

Schon wieder: Messerattacke am Keplerplatz

15.10.25, 11:59
Teilen

Schon wieder kam es am Keplerplatz zu einer heftigen Auseinandersetzung. 

Wien. Schon Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr kam es am Keplerplatz erneut zu einem Vorfall. Bei einer Auseinandersetzung mit drei Männern soll ein 25-Jähriger verletzt worden sein. Das Trio soll das spätere Opfer dazu aufgefordert haben, den Platz zu verlassen. Weil sich der Mann aber weigerte zu gehen, schlugen die Angreifer auf ihn ein. Zudem muss ein Messer im Spiel gewesen sein.

Denn der 25-Jährige erlitt unter anderem an der Hand eine Schnittverletzung. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, waren die Tatverdächtigen bereits getürmt. Eine Sofortfahndung nach den drei Männern blieb vorerst ohne Erfolg. Weitere Ermittlungen zu dem Fall sind im Gange. 

Erst vergangene Woche kam es zu einer ähnlichen Attacke am Keplerplatz. Auch bei dieser war das Opfer erst 25 Jahre alt. Die dem Opfer bekannten Täter gingen äußerst gewalttätig vor: Sie schlugen mehrfach auf den Mann ein und stachen ihm mit einem Messer in dessen Fuß, bevor sie geklautem Bargeld geflüchtet waren.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden