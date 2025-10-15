Schon wieder: Messerattacke am Keplerplatz

Schon wieder kam es am Keplerplatz zu einer heftigen Auseinandersetzung.

Wien. Schon Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr kam es am Keplerplatz erneut zu einem Vorfall. Bei einer Auseinandersetzung mit drei Männern soll ein 25-Jähriger verletzt worden sein. Das Trio soll das spätere Opfer dazu aufgefordert haben, den Platz zu verlassen. Weil sich der Mann aber weigerte zu gehen, schlugen die Angreifer auf ihn ein. Zudem muss ein Messer im Spiel gewesen sein.

Denn der 25-Jährige erlitt unter anderem an der Hand eine Schnittverletzung. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, waren die Tatverdächtigen bereits getürmt. Eine Sofortfahndung nach den drei Männern blieb vorerst ohne Erfolg. Weitere Ermittlungen zu dem Fall sind im Gange.

Erst vergangene Woche kam es zu einer ähnlichen Attacke am Keplerplatz. Auch bei dieser war das Opfer erst 25 Jahre alt. Die dem Opfer bekannten Täter gingen äußerst gewalttätig vor: Sie schlugen mehrfach auf den Mann ein und stachen ihm mit einem Messer in dessen Fuß, bevor sie geklautem Bargeld geflüchtet waren.