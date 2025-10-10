Amtsbekannter Algerier attackierte Opfer mit Messer

Schon wieder kam es im Hotspot-Bezirk Favoriten zu einer Messerstecherei

Ein Zeuge alarmierte am Donnerstagabend gegen 17 Uhr die Polizei, nachdem dieser einen verletzten Mann auf einem Spielplatz beim Keplerplatz entdeckt hatte.

Das Opfer wies Stichverletzungen auf und gab an, zuvor von einem Unbekannten angesprochen worden zu sein. Weil es versuchte hatte, das Gespräch zu vermeiden, kam es zum Streit.

Plötzlich zog der Angreifer, wie sich später herausstellte ein bereits amtsbekannter Algerier, ein Messer und stach zu. Anschließend klaute 21-Jährige dem Verletzten 50 Euro aus der Hosentasche und flüchtete in vorerst unbekannte Richtung.

Opfer identifizierte Täter

Da das Opfer eine ziemlich gute Personenbeschreibung abgeben konnte, hatte ein Polizist, der den Einsatzbereich rund um den Keplerplatz sehr gut kennt, sofort einen Verdacht. Aufgrund von Lichtbildern des vermuteten Tatverdächtigen, konnte das Opfer den Angreifer identifizieren. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien geführt.