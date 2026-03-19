Donauinsel-Beben: Weltstar Eric Prydz kommt nach Wien

Am 1. August feiert das "Isle of Summer Vienna" seine Premiere auf der Donauinsel. Nun präsentiert das neue Open-Air-Festival der elektronischen Musik seinen nächsten großen Wurf: Eric Prydz wurde als Headliner bestätigt.

Wien rüstet sich für das elektronische Musik-Spektakel des Jahres. Am 1. August verwandelt sich die Donauinsel in ein Mekka für Fans von harten Beats und feinsten Melodien. Die Veranstalter des "Isle of Summer Vienna" lassen jetzt die Katze aus dem Sack und präsentieren einen Headliner für die große Festival-Premiere, der für Schnappatmung in der Clubszene sorgen wird. Der schwedische Superstar Eric Prydz wird die Stimmung zum Kochen bringen.

© Stefan Steinmetz

Giganten-Line-up für den ersten Aufschlag

Mit Eric Prydz angelt sich das neue Open-Air-Event eine der prägendsten Figuren der modernen Elektro-Welt. Der schwedische DJ und Produzent ist nicht nur für zeitlose Hymnen wie "Call On Me" oder das epische "Opus" bekannt, sondern vor allem für seine visuell gewaltigen Live-Shows. Sein Auftritt gilt schon jetzt als das große Highlight der ersten Ausgabe von Isle of Summer Vienna. Insgesamt werden über 30 Artists auf vier verschiedenen Bühnen rund 12 Stunden lang für ordentlich Bassdruck sorgen.

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Die Liste der Neuzugänge liest sich wie das Who-is-Who der internationalen Charts. Neben Prydz wird das britische Duo CamelPhat, bekannt für den Grammy-nominierten Hit "Cola", seinen charakteristischen Sound zwischen House und Melodic Techno nach Wien bringen. Ebenfalls neu bestätigt ist das dänische Duo WhoMadeWho, das mit seinem gemeinsamen Track mit Adriatique international für Aufmerksamkeit sorgte. Weitere Neuzugänge sind DJ DRECKISCH, Negitiv b2b Notmytype, sowie Restricted.

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Gemeinsam mit bereits angekündigten Szene-Größen wie Hugel, Holy Priest, Ben Böhmer, Deborah de Luca, I Hate Models oder Kobosil erwarten die BesucherInnen ein hochkarätiges Line-up der Extraklasse, das die Vielfalt der internationalen elektronischen Szene auf die Donauinsel bringt.

Neue Maßstäbe im Wiener Party-Sommer

Das Isle of Summer Vienna verspricht weit mehr als nur gewöhnliche Musik-Beschallung. Die Besucher erwartet ein innovatives Licht- und Sounddesign sowie eine außergewöhnliche Bühnenarchitektur direkt am Wasser.

Umgesetzt wird das Festival vom süddeutschen Veranstalter Permanent Entertainment.Dieser will die Veranstaltung in den Folgejahren zu einem mehrtägigen Event mit bis zu 50.000 Besucherinnen und Besuchern entwickeln "und als internationales Aushängeschild der elektronischen Musikkultur in Wien etablieren".