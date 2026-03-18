"Sommer an!" lautet das Motto fürs 43. Wiener Donauinselfest

Das dreitägige Eiland-Spektakel wartet heuer zum Schulschluss! Der DIF-Auftakt erfolgt auch diesmal wieder mit einem Inklusionskonzert und Gratis-Eis. Die Programmpräsentation soll Ende Mai stattfinden.

Das Wiener Donauinselfest findet heuer ausnahmsweise zum Schulschluss statt - was sich auch im Motto niederschlägt. Gefeiert wird unter der Devise "Sommer an!", wie die Organisatoren am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz verkündeten. Auch Gratis-Eis wurde versprochen. Zum Auftakt der Inselsause steht zudem wieder ein Inklusionskonzert auf dem Programm, an dem der heimische Sänger Thorsteinn Einarsson mitwirken wird.

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Die 43. Ausgabe des Festes findet vom 3. bis 5. Juli statt. Üblicherweise wird die Megaparty, zu der alljährlich hunderttausende Menschen bei freiem Eintritt auf die Insel pilgern, eine Woche früher veranstaltet. Am betreffenden Wochenende findet heuer aber der Grand Prix in Spielberg statt. Man wolle nicht in Konkurrenz mit einer anderen Großveranstaltung treten, wurde die Verschiebung vom Veranstalter, der Wiener SPÖ, begründet.

Inklusionskonzert zum Auftakt

Somit steigt die Party heuer pünktlich zum Beginn der Sommerferien. Versprochen wurde heute ein abwechslungsreiches Programm auf 14 Bühnen. Der erste Programmpunkt ist für Freitagmittag angesetzt, wie SPÖ-Landesparteisekretär Jörg Neumayer erläuterte: das Inklusionskonzert auf der Festbühne, das heuer zum dritten Mal stattfindet. Es richtet sich an Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Musiker Thorsteinn Einarsson wird dort unter anderem von einer Gebärdensprachperformerin unterstützt.

Wer am Zeugnistag schon ab 11.30 Uhr auf der Insel ist, der hat auch Aussicht auf ein kühles Präsent. Ein Fest-Sponsor verteilt - zumindest so lange der Vorrat reicht - an alle Schülerinnen und Schüler Gratis-Eis. Ein großer Schwerpunkt wird dieses Jahr aber auch auf Sport, Bewegung und Gesundheit gelegt, wurde beteuert. So wird erstmals der Österreichische Fußball-Bund mit seinem Damenteam dort vertreten sein.

Weitere Details zum Line-Up werden erst zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Die entsprechende Präsentation soll Ende Mai stattfinden. Die Veranstalter haben kürzlich aber bereits darüber informiert, dass aus Kostengründen die Zahl der Acts leicht reduziert werden dürfte. Dafür sollen die Auftritte länger dauern.