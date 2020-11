Kanzler Kurz: ''Kenne jemanden, der an Corona gestorben ist''

Der Bundeskanzler im Interview über die Neuinfektionen, was er öffnen will, was anders wird.





Sebastian Kurz: Die Ansteckungszahlen sinken, aber sie müssen noch deutlicher sinken. Daher meine Bitte an die Bevölkerung: Bitte halten Sie sich weiter an alle Maßnahmen.



ÖSTERREICH: Wie weit müssen die Inzidenzen sinken, damit man überhaupt halbwegs sicher öffnen könnte?



Kurz: Das ist nicht nur schwarz oder weiß. Da gibt es viele Graustufen. Aber eines ist sicher: Je höher die An­steckungszahl, desto schwieriger werden Öffnungsschritte.



