Design-Legende Sagmeister: Große Ehre in Wien

Der international gefeierte Grafikdesigner, Typograf und Künstler Stefan Sagmeister wurde mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien ausgezeichnet.

Er ist der wohl bekannteste Grafikdesigner Österreichs, der aber weit über die Grenzen der Berufssparte hinaus wirkt: Stefan Sagmeister. Der 63-jährige Bregenzer, der seit 1993 in New York lebt und seit 2012 mit Jessica Walsh die Agentur "Sagmeister & Walsh" führt, erhielt für sein Tun nun das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien. "Sein Wirken hinterlässt Spuren und Inspirationen in unserer Stadt", zollte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) dem Geehrten Respekt.

Neben dem Produktmarketing gestaltete Sagmeister etwa auch CD-Covers für die Rolling Stones bis zu Aerosmith, erhielt dafür zwei Grammys und ist auch aus dem Ausstellungsgeschehen nicht mehr wegzudenken. So war er in Österreich etwa präsent mit "Handarbeit" oder der "Happy Show" im MAK. "Seine radikalen, schonungslos neuen Ideen, die sinnlichen Einschlüsse und sein handwerklich-menschliches Tun formen eine Bildsprache, die Erwartungen erschüttert, im Gedächtnis bleibt und lange nachhallt", streute Laudator Helmut Lederer von der Universität Wien Sagmeister Rosen.

Der bedankte sich für die Würdigungen, die auf das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich 2023 folgen: "Seit jeher nutze ich die Sprache des Designs nicht nur, um zu werben, sondern um den Blick auf das Gelungene in unserer Welt zu weiten."