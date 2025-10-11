Hotspot-Bezirk Favoriten: Bande sticht auf 25-Jährigen ein

Erneut kam es im Hotspot-Bezirk Favoriten zu einer Messerstecherei. Wie bereits am Donnerstagabend kam es auch am Freitag zu einem Messer-Vorfall am Keplerplatz. Fünf Männer umzingelten einen 25-Jährigen, stachen ihm mit einem Messer in den Fuß und raubten 150 Euro.

Wien. Der brutale Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 18:50 Uhr am Keplerplatz in Favoriten. Die dem 25-jährigen Opfer bekannten Täter gingen äußerst gewalttätig vor: Sie schlugen mehrfach auf ihr Opfer ein und stachen ihm mit einem Messer in den Fuß, bevor sie mit dem Bargeld flüchteten.

Nach einer kurzen Verfolgungsjagd schnappten Polizeibeamte drei der fünf Verdächtigen.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 19-jährigen Syrer, einen 21-jährigen Algerier und einen 29-jährigen Marokkaner, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Die Durchsuchung förderte ein Messer und Bargeld zutage. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die Ermittlungen hinsichtlich der zwei derzeit noch unbekannten Täter sind am Laufen. Das 25-jährige Opfer wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.