Blutige Verfolgungsjagd mit Axt in Linz

Dem Opfer gelang es, dem Täter die Axt zu entreißen. Beide wurden verletzt. Hintergrund dürfte ein Streit im Drogenmilieu sein.

OÖ. Mit einer Axt jagte Donnerstag ein 35-Jähriger Linzer einen Mühlviertler (53) aus dem Bezirk Perg durch die Linzer Wiener Straße Das Opfer konnte dem Täter die Axt entreißen. Die beängstigenden Szenen wie aus einem Horrorfilm spielten sich gegen 22 Uhr am Abend ab.

Das Team eines Rettungswagens und eine Polizeistreife waren auf zwei Männer mit blutenden Verletzungen aufmerksam geworden. Der ältere der beiden hielt eine Axt in den Händen und gab an, dass ihn der andere, ein Linzer, zuerst damit über mehrere Straßenbahnstationen verfolgt habe, er habe sie ihm aber abnehmen können.

Beide -Täter und Opfer - erlitten leichte Verletzungen und wurden in Linzer Krankenhäuser gebracht. Der 35-Jährige wurde von den Polizisten festgenommen und nach seiner Untersuchung im Krankenhaus ins Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten ein Springmesser, das er trotz eines gegen ihn bestehenden Waffenverbots mitgeführt hatte. Außerdem hatte er Suchtmittel bei sich. Die Ermittlungen laufen.