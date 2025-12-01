Silvester Rooftop Maskenball: Wiens glamourösester Jahreswechsel über den Dächern der Stadt

Am 31. Dezember findet im JUWEL Wien die wohl glamouröseste Silvesterparty der City statt.

Wer dieses Jahr besonders glamourös zu Silvester anstoßen will, findet beim Silvester Rooftop Maskenball das perfekte Setting: ein exklusiver Maskenball hoch über Wien, kombiniert mit Rooftop-Glamour, Gourmet-Genuss und einer spektakulären Show. Eine Nacht, die Dinner, Entertainment und Party auf einzigartige Weise vereint – mit der Skyline der Stadt als funkelnde Kulisse.

Ein Abend voller Eleganz und Überraschungen

Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr, Dresscode ist Black Tie & Maske. Zur Begrüßung erwartet die Gäste ein prickelnder Champagner-Aperitif, gefolgt von einem kuratierten Abend, der keine Wünsche offenlässt.

Das Gourmet-Buffet mit Live-Cooking und erlesenen Flying Dishes sorgt für kulinarische Highlights. Begleitet wird der Abend von einem exquisiten Show- und Musikprogramm: Live DJ-Set, E-Violine und Saxophon schaffen die perfekte Atmosphäre für einen außergewöhnlichen Jahreswechsel.

Höhepunkt um Mitternacht

Der Jahreswechsel wird mit einer eindrucksvollen Mitternachtsshow gefeiert – mit freiem Blick über das nächtlich glitzernde Wien.

Tickets & Kategorien

Es stehen drei exklusive Ticketoptionen zur Auswahl:

Open Area – 350 €

Stilvolle Stehtische & freie Platzwahl

VIP Lounge – 2.000 €

Exklusiver Lounge-Komfort für das ultimative Rooftop-Erlebnis (für bis zu 5 Personen)

Party Access ab 00:30 Uhr – 50 €

Perfekt für alle, die direkt in die Silvesterparty einsteigen möchten

Location

Taborstraße 1–3, 1020 Wien