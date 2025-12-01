Alles zu oe24VIP
Silvester Rooftop Maskenball: Wiens glamourösester Jahreswechsel über den Dächern der Stadt
Silvester Rooftop Maskenball: Wiens glamourösester Jahreswechsel über den Dächern der Stadt

01.12.25, 13:16
Am 31. Dezember findet im JUWEL Wien die wohl glamouröseste Silvesterparty der City statt.

Wer dieses Jahr besonders glamourös zu Silvester anstoßen will, findet beim Silvester Rooftop Maskenball das perfekte Setting: ein exklusiver Maskenball hoch über Wien, kombiniert mit Rooftop-Glamour, Gourmet-Genuss und einer spektakulären Show. Eine Nacht, die Dinner, Entertainment und Party auf einzigartige Weise vereint – mit der Skyline der Stadt als funkelnde Kulisse. 

Ein Abend voller Eleganz und Überraschungen

Der Einlass beginnt um 18:30 Uhr, Dresscode ist Black Tie & Maske. Zur Begrüßung erwartet die Gäste ein prickelnder Champagner-Aperitif, gefolgt von einem kuratierten Abend, der keine Wünsche offenlässt.

Das Gourmet-Buffet mit Live-Cooking und erlesenen Flying Dishes sorgt für kulinarische Highlights. Begleitet wird der Abend von einem exquisiten Show- und Musikprogramm: Live DJ-Set, E-Violine und Saxophon schaffen die perfekte Atmosphäre für einen außergewöhnlichen Jahreswechsel.

Silvester Rooftop Maskenball: Wiens glamourösester Jahreswechsel über den Dächern der Stadt
Höhepunkt um Mitternacht

Der Jahreswechsel wird mit einer eindrucksvollen Mitternachtsshow gefeiert – mit freiem Blick über das nächtlich glitzernde Wien.

Tickets & Kategorien

Es stehen drei exklusive Ticketoptionen zur Auswahl:

Open Area – 350 €
Stilvolle Stehtische & freie Platzwahl

VIP Lounge – 2.000 €
Exklusiver Lounge-Komfort für das ultimative Rooftop-Erlebnis (für bis zu 5 Personen)

Party Access ab 00:30 Uhr – 50 €
Perfekt für alle, die direkt in die Silvesterparty einsteigen möchten

Location

Taborstraße 1–3, 1020 Wien

