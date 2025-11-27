Achtung! Ab diesem Zeitpunkt wird Ihre Wärmflasche zur Gesundheitsgefahr

Wärmflaschen sind der perfekte Begleiter an kalten Tagen, doch wissen Sie eigentlich, wie lange Sie Ihren kuscheligen Helfer schon benutzen? Auch eine Wärmflasche hat ein Ablaufdatum und wer das ignoriert, riskiert schlimme Unfälle!

Wer liebt sie nicht, die gemütliche Wärmflasche, die uns bei Bauchschmerzen, Verspannungen oder an kalten Winterabenden wohltuende Wärme schenkt? Doch was viele nicht wissen: Sie haben ein Ablaufdatum! Was Sie unbedingt beachten sollten, um sicher und ohne böse Überraschung durch die kalte Jahreszeit zu kommen, verraten wir hier.

Wärmflaschen haben ein Ablaufdatum

Auch die gute alte Wärmflasche hat nicht ewig Bestand! Auch wenn sie noch super aussieht, das Material wird mit der Zeit porös. Gummi und Kunststoff altern, und das kann gefährlich werden. Stellen Sie sich vor, Sie füllen heißes Wasser ein, legen sich ins Bett und plötzlich platzt die Flasche, das möchten Sie sicher nicht erleben. Um das zu vermeiden, sollten Sie Ihre Wärmflasche spätestens alle 5 Jahre (!) austauschen. Danach steigt das Risiko, dass sie beim Gebrauch reißt oder platzt.

© Getty Images

Die meisten Hersteller kennzeichnen das Herstellungsdatum direkt auf der Flasche. So können Sie schnell herausfinden, wie alt sie wirklich ist. Achten Sie auf das kleine Symbol, das wie eine Uhr aussieht. In der Mitte steht das Jahr, außen die Monate. Ein Pfeil zeigt den Monat der Herstellung an. Beispiel: Zeigt der Pfeil auf „6 Uhr“ und in der Mitte steht „19“, wurde die Wärmflasche im Juni 2019 produziert.

Die unterschätzte Gefahr: Toasted Skin Syndrom

Eine Wärmflasche kann auch dann gefährlich werden, wenn sie nicht platzt, vor allem durch das sogenannte Toasted Skin Syndrom. Dieses Syndrom entsteht, wenn die Haut über längere Zeit Temperaturen ab etwa 40°C ausgesetzt ist. Das Resultat: netzartige Rötungen, die später zu dunklen Hautverfärbungen führen können.

© Getty Images

Die Wärme schädigt die oberflächlichen Blutgefäße der Haut, was zu diesen typischen Verfärbungen führt. Der Haken dabei: Während Verbrennungen sofort schmerzhaft und spürbar sind, bemerkt man das Toasted Skin Syndrom oft nicht, vor allem, weil die meisten Menschen die Wärme als angenehm empfinden. So steigt die Gefahr, dass man zu lange in der Wärme verharrt, ohne es zu merken.

Die wichtigsten Sicherheitstipps für Ihre Wärmflasche

Um auf der sicheren Seite zu sein und sich keine schmerzhaften Unfälle einzufangen, sollten Sie folgende Tipps beherzigen:

Nicht zu heiß

Füllen Sie Ihre Wärmflasche niemals mit kochendem Wasser! Ideal sind Temperaturen zwischen 50 und 60 Grad für Erwachsene – und für Kinder sollten es maximal 40 Grad sein. So vermeiden Sie gefährliche Verbrennungen.

Nicht zu voll

Achten Sie darauf, die Wärmflasche nur zu zwei Dritteln zu füllen und drücken Sie vorsichtig die Luft raus, bevor Sie sie verschließen. So verhindern Sie, dass zu viel Druck entsteht und die Flasche platzt.

Wärme muss geschützt werden

Legen Sie die Wärmflasche niemals direkt auf Ihre Haut. Ein Handtuch oder ein Bezug sorgt dafür, dass Sie sich nicht verbrennen und die Wärme gleichmäßig verteilt wird. Ihre Haut wird es Ihnen danken!