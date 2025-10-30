Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 32.050 aktien up +1.1% Andritz AG 65.00 aktien up +4.84% BAWAG Group AG 109.30 aktien up +0.74% CA Immobilien Anlagen AG 24.300 aktien up +0.08% CPI Europe AG 17.140 aktien down -0.46% DO & CO Aktiengesellschaft 211.00 aktien up +0.96% EVN AG 25.200 aktien up +1% Erste Group Bank AG 85.20 aktien up +0.89% Lenzing AG 25.300 aktien down -0.59% OMV AG 47.380 aktien up +0.85% Oesterreichische Post AG 29.900 aktien down -0.33% PORR AG 28.000 aktien up +0.9% Raiffeisen Bank Internat. AG 31.120 aktien up +3.32% SBO AG 29.050 aktien up +0.17% STRABAG SE 69.40 aktien up +0.58% UNIQA Insurance Group AG 12.740 aktien equal +0% VERBUND AG Kat. A 66.90 aktien up +2.45% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.500 aktien up +0.56% Wienerberger AG 25.960 aktien down -0.15% voestalpine AG 31.160 aktien up +1.17%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Handel
Gratis Internet bei der AUA
© Getty

Finanzergebnis

AUA nach drei Quartalen positiv, aber weit unter den Erwartungen

30.10.25, 07:10 | Aktualisiert: 30.10.25, 09:25
Teilen

Schwierige geopolitische Lage und ungünstige Rahmenbedingungen am Standort Österreich belasten die Austrian Airlines:  Aber positives Jahresergebnis erwartet.

Die Austrian Airlines (AUA) hat nach drei Quartalen mehr Umsatz und ein positives Betriebsergebnis (EBIT) erzielt, im dritten Quartal alleine gingen Umsatz und EBIT dagegen zurück. Zu schaffen machten der Airline sowohl die "schwierige geopolitische Situation in einigen Kernmärkten als auch die weiter ungünstigen Rahmenbedingungen" am Standort Österreich, teilte das Unternehmen mit. Bei Pünktlichkeit und Kundenzufriedenheit kann die AUA indessen punkten.

"In den für uns so wichtigen Sommermonaten konnten wir nicht an die Ergebnisse des Vorjahres anknüpfen", sagte AUA-CEO Anette Mann laut Aussendung vom Donnerstag. Die Chefin der Lufthansa-Tochter rechnet für das Gesamtjahr 2025 zwar mit einem positiven Ergebnis, "allerdings nicht in der Größenordnung, um die anstehenden Investitionen in Flugzeuge und Customer Journey aus eigenem Cashflow finanzieren zu können".

Nach drei Quartalen EBIT von 74 Mio. Euro

Nach drei Quartalen konnte die AUA ein positives EBIT von 74 Mio. Euro erzielen, zum Ende des Halbjahres 2025 stand noch ein Minus von 44 Mio. Euro zu Buche. In den ersten drei Quartalen des Vorjahres lag das EBIT bei 73 Mio. Euro. Der Umsatz stand nach neun Monaten bei 1,93 Mrd. Euro, das ist ein Plus von 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.

Im dritten Quartal alleine sank der Umsatz um 4 Prozent auf 754 Mio. Euro, das EBIT ging um 14 Prozent auf 118 Mio. Euro zurück. Die Zahl der Fluggäste stieg um 1 Prozent auf rund 4,7 Millionen, die Auslastung erhöhte sich um einen Prozentpunkt auf 88,2 Prozent.

Pünktlichkeit verbessert, Kapazitäten werden ausgebaut

Die Pünktlichkeit der AUA habe sich im dritten Quartal um 11,5 Prozentpunkte auf 79,9 Prozent verbessert. Auch die Kundenzufriedenheit sei deutlich über den Werten des Vorjahres gelegen, schreibt die Fluglinie.

Ihre Kapazitäten will die AUA im kommenden Sommer ausbauen. Von dem bestehenden Wetlease-Partner Air Baltic seien für den Sommerflugplan 2026 zwei zusätzliche Flugzeuge gesichert worden. Mit den erhöhten Kapazitäten reagiert die AUA laut eigenen Angaben auf den Rückzug anderer Billigfluglinien vom Standort Wien. Die ungarische Wizz Air hatte im September ihren Rückzug aus Wien bekannt gegeben und auch Ryanair zieht Maschinen aus Wien ab.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden