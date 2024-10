Mega-Krise: Steht Glasner bei Crystal Palace vor dem Aus?

Die 0:1-Niederlage bei Nottingham Forest hat am Montagabend die Sorgenfalten bei Oliver Glasner vertieft.

Für den Trainer von Crystal Palace war es die fünfte Niederlage im achten Saisonspiel der Fußball-Premier-League, noch immer warten die Londoner auf einen Sieg. "Es ist ein schwieriger Moment, wenn man ehrlich ist", meinte Glasner danach. Der Oberösterreicher hatte neben Pech auch "schlechte Entscheidungen durch mangelndes Selbstvertrauen" zu beklagen.

Pech und Unvermögen

Zweimal traf seine Mannschaft die Stange, beim Gegentor gab Tormann Dean Henderson keine gute Figur ab. "Wir machen einen Fehler und werden bestraft", klagte Glasner, dessen Truppe erst fünf Treffer und damit die wenigsten aller PL-Teams erzielt hat. "Wir sind frustriert und enttäuscht, weil immer eine oder zwei Situationen das Spiel entscheiden. Im Moment läuft es gegen uns, aber wir müssen da gemeinsam durch."

Die vergangene Saison hatte man noch mit fünf Siegen aus den letzten sechs Partien beendet, Glasner die Mission Klassenerhalt souverän geschafft. Fünf Monate später ist die Lage in etwa so ernst wie im vergangenen März, als der 50-Jährige sein Amt bei den Eagles antrat. "Ich sehe die Spieler in der Kabine, und es ist unser Job, ihre Köpfe zu heben und positiv zu bleiben. Aber so einfach ist das nicht", betonte er. Offen bleibt, wie viel Zeit Glasner noch bleibt. In englischen Medien wird bereits über einen Rauswurf spekuliert.