Amazon: Diese drei Apple-Bestseller sind jetzt günstiger erhältlich!

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Apple-Produkte gehören zu den beliebtesten Technik-Geräten überhaupt – und Preisnachlässe sind meist nur von kurzer Dauer. Umso spannender ist das aktuelle Amazon-Angebot: Gleich drei Apple-Bestseller sind derzeit reduziert erhältlich. Vom neuen MacBook Neo über das iPhone 17 Pro Max bis hin zum iPad Air mit M3-Chip können Sie aktuell bei beliebten Premium-Geräten sparen.

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Apple MacBook Neo: Leistungsstarker Laptop jetzt über 100 Euro günstiger

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Wer auf der Suche nach einem kompakten und leistungsstarken Notebook ist, sollte sich das neue Apple MacBook Neo genauer ansehen. Aktuell kostet der Laptop mit A18 Pro Chip, Liquid Retina Display, 8 GB gemeinsamem Arbeitsspeicher und 256 GB SSD nur 704,87 Euro statt 805,72 Euro.

Damit sparen Sie rund 100 Euro auf das neue Apple-Modell. Dank Apple Intelligence, der 1080p FaceTime-HD-Kamera und der langen Akkulaufzeit eignet sich das MacBook sowohl für Studium und Beruf als auch für den Alltag. Mit über 400 Käufen im vergangenen Monat und 4,7 von 5 Sternen zählt es bereits zu den beliebtesten Apple-Neuheiten auf Amazon.

iPhone 17 Pro Max: Apples Flaggschiff jetzt reduziert

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Auch das iPhone 17 Pro Max ist derzeit günstiger erhältlich. Das Premium-Smartphone kostet aktuell 1.356,30 Euro statt 1.461,18 Euro und ist damit um 7 Prozent reduziert.

Ausgestattet mit dem leistungsstarken A19 Pro Chip, einem beeindruckenden 6,9-Zoll-ProMotion-Display, einer nochmals verbesserten Akkulaufzeit sowie dem neuen Pro Fusion Kamera-System gehört das Modell zu den leistungsstärksten Smartphones auf dem Markt. Das iPhone trägt außerdem das Prädikat "Amazon's Tipp", wurde allein im vergangenen Monat über 500 Mal gekauft und überzeugt mit 4,6 von 5 Sternen.

Apple iPad Air mit M3-Chip zum Vorteilspreis

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Wer ein vielseitiges Tablet sucht, findet derzeit auch beim Apple iPad Air 11 Zoll ein attraktives Angebot. Das Modell mit M3-Chip, 128 GB Speicher, Liquid Retina Display und Apple Intelligence kostet aktuell 567,35 Euro statt 593,95 Euro.

Das iPad Air eignet sich hervorragend zum Arbeiten, Lernen, Streamen oder für kreative Anwendungen und überzeugt mit einer hervorragenden Akkulaufzeit sowie Touch ID und WLAN 6E. Mit 4,8 von 5 Sternen bei über 2.400 Bewertungen zählt es zu den beliebtesten Tablets auf Amazon.

Apple-Angebote sind selten – jetzt lohnt sich ein Blick

Apple reduziert seine Produkte nur selten deutlich. Deshalb sind aktuelle Amazon-Aktionen besonders interessant – vor allem, wenn gleich mehrere Top-Geräte gleichzeitig im Preis sinken. Wer ohnehin mit dem Gedanken spielt, sein Smartphone, Tablet oder Notebook zu erneuern, kann jetzt von attraktiven Preisvorteilen profitieren.

Fazit

Ob MacBook Neo, iPhone 17 Pro Max oder iPad Air mit M3-Chip – diese drei Apple-Produkte gehören aktuell zu den stärksten Technik-Angeboten auf Amazon. Hochwertige Ausstattung, starke Bewertungen und attraktive Preisnachlässe machen die Geräte zu echten Highlights. Wer schon länger auf den richtigen Kaufzeitpunkt gewartet hat, sollte sich diese zeitlich begrenzten Apple-Deals nicht entgehen lassen.

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