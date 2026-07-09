Fast ausverkauft: Dieses E-Mountainbike wollen alle haben!

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, auf ein E-Bike umzusteigen, sollte jetzt schnell sein. Das RCB G5 27,5" Mountain E-Bike ist aktuell bei Amazon um 15 Prozent reduziert und kostet nur noch 857,14 Euro statt 1.008,40 Euro. Das Beste: Aktuell sind nur noch 9 Stück auf Lager. Wer sich das Angebot sichern möchte, sollte daher nicht mehr allzu lange warten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Leistungsstarkes E-Bike für Alltag und Freizeit

Das RCB G5 kombiniert sportliches Design mit moderner Technik und eignet sich sowohl für den täglichen Arbeitsweg als auch für ausgedehnte Touren am Wochenende. Der 250-Watt-Motor unterstützt Sie zuverlässig bis 25 km/h und sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl – egal ob in der Stadt oder auf Wald- und Feldwegen.

RCB G5 27,5" Adult E Bike, Mountain E-Bike © RCB

Bis zu 80 Kilometer Reichweite

Ausgestattet mit einem leistungsstarken 48-Volt-Akku mit 499,2 Wh erreicht das E-Bike eine Reichweite von bis zu 80 Kilometern. Damit sind auch längere Touren problemlos möglich, ohne ständig an die nächste Lademöglichkeit denken zu müssen.

Besonders praktisch: Das E-Bike lässt sich bequem per NFC oder App entsperren und steuern. Das sorgt für zusätzlichen Komfort und moderne Sicherheitsfunktionen im Alltag.

RCB G5 27,5" Adult E Bike, Mountain E-Bike © RCB

Ideal für Damen und Herren

Mit seinen 27,5-Zoll-Laufrädern eignet sich das RCB G5 sowohl für Damen als auch für Herren. Die robuste Bauweise sorgt für Stabilität und Fahrkomfort auf unterschiedlichsten Untergründen – von asphaltierten Straßen bis hin zu Schotter- und Waldwegen.

Redaktionstipp für alle, die jetzt auf E-Mobilität setzen möchten

Auch unsere Redaktion hat sich das Angebot genauer angesehen. Wer ein modernes E-Mountainbike mit guter Ausstattung, hoher Reichweite und smarten Funktionen sucht, erhält hier ein attraktives Gesamtpaket zu einem deutlich reduzierten Preis.

RCB G5 27,5" Adult E Bike, Mountain E-Bike © RCB

Jetzt über 150 Euro sparen – aber nur noch wenige verfügbar

Mit einer Ersparnis von über 150 Euro gehört dieses Angebot aktuell zu den spannendsten E-Bike-Deals auf Amazon. Da nur noch 9 Stück auf Lager sind, könnte das Angebot schon bald vergriffen sein.

Fazit

Wenn Sie ein modernes E-Mountainbike mit starker Ausstattung, bis zu 80 Kilometern Reichweite, 250-Watt-Motor und praktischer NFC-/App-Steuerung suchen, ist das RCB G5 aktuell eine hervorragende Wahl. Dank 15 Prozent Rabatt und der begrenzten Verfügbarkeit zählt dieses Angebot zu den attraktivsten E-Bike-Deals der Woche. Wer schnell ist, kann sich das Modell jetzt noch zum Vorteilspreis sichern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.