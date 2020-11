Terror-Anschlag: Macron-Besuch in Wien wird verschoben

Auf Einladung von Bundeskanzler Kurz kommt Frankreichs Präsident Macron nach Wien - allerdings nun doch nicht wie geplant am Montag.

Der geplante Besuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Montag in Wien findet vorerst nicht statt. Aufgrund der Covid-Situation in Europa werde der Besuch auf einen späteren Zeitpunkt verschoben, hieß es aus dem Bundeskanzleramt gegenüber der APA am späten Mittwochabend.



Stattdessen soll Anfang kommender Woche eine Videokonferenz zum Kampf gegen den islamistischen Terrorismus und den politischen Islam stattfinden. Nähere Details dazu sollen in den kommenden Tagen folgen, hieß es weiter.

In einem Arbeitsgespräch mit dem Bundeskanzler soll über gemeinsame europäische Initiativen im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus und den politischen Islam, den Umgang mit Foreign Terrorist Fighters, den ordentlichen Schutz der europäischen Außengrenzen sowie den Umgang der EU mit der Türkei beraten werden. Weiters soll den Opfern des Terrorangriffs von Wien gedacht werden.