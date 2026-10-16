Abertausende
Rekord! Vienna City Marathon ausgebucht
Vor allem die Marathondistanz wächst stark und setzt sich mit der Rekordzahl von rund 15.000 Anmeldungen an die erste Stelle der Bewerbe.
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Insgesamt bereiten sich die Veranstalter auf etwa 50.000 Teilnehmende vor.
Immer mehr junge Menschen und Frauen
VCM-Geschäftsführerin Kathrin Widu ordnet diese Entwicklung ein: "Junge Menschen von 20-30 Jahren und Frauen tragen deutlich zum Wachstum bei." Zudem fördern die neue Laufserie der "European Marathon Classics" und das einzigartige "Konzert zum Marathon", bei dem Läufer gemeinsam mit den Wiener Symphonikern musizieren, das große Interesse.
Wachstumsorientierte Zukunft
Obwohl die hohe Nachfrage ein noch größeres Feld zulassen würde, ist das Limit vorerst erreicht. Geschäftsführer Dominik Konrad betont: "Innerhalb eines Tages können wir im derzeitigen Setting aber kein weiteres Wachstum zulassen. Deshalb arbeiten wir bereits intensiv an wachstumsorientierten Konzepten, um die nächste Entwicklungsstufe des Vienna City Marathon einzuleiten." Qualität, Sicherheit und das Erlebnis für alle stehen dabei im Mittelpunkt.
Wer 2027 noch an den Start gehen möchte, kann sich weiterhin für die 5- und 10-km-Läufe sowie die Kinder- und Inklusionsläufe anmelden. Für die bereits ausgebuchten Distanzen wurden Wartelisten eingerichtet.
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