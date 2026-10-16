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Abertausende

Rekord! Vienna City Marathon ausgebucht

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Auch dieses Mal werden wieder tausende laufen.
© Roman Pfeiffer
Ein halbes Jahr vor dem 44. Vienna City Marathon (17. und 18. April 2027) ist die Nachfrage so groß wie nie. Erstmals wurden die Anmeldungen für den Marathon, den Halbmarathon und den Staffelmarathon bereits im September geschlossen.
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Vor allem die Marathondistanz wächst stark und setzt sich mit der Rekordzahl von rund 15.000 Anmeldungen an die erste Stelle der Bewerbe.

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Insgesamt bereiten sich die Veranstalter auf etwa 50.000 Teilnehmende vor.

Immer mehr junge Menschen und Frauen

VCM-Geschäftsführerin Kathrin Widu ordnet diese Entwicklung ein: "Junge Menschen von 20-30 Jahren und Frauen tragen deutlich zum Wachstum bei." Zudem fördern die neue Laufserie der "European Marathon Classics" und das einzigartige "Konzert zum Marathon", bei dem Läufer gemeinsam mit den Wiener Symphonikern musizieren, das große Interesse.

Wachstumsorientierte Zukunft

Obwohl die hohe Nachfrage ein noch größeres Feld zulassen würde, ist das Limit vorerst erreicht. Geschäftsführer Dominik Konrad betont: "Innerhalb eines Tages können wir im derzeitigen Setting aber kein weiteres Wachstum zulassen. Deshalb arbeiten wir bereits intensiv an wachstumsorientierten Konzepten, um die nächste Entwicklungsstufe des Vienna City Marathon einzuleiten." Qualität, Sicherheit und das Erlebnis für alle stehen dabei im Mittelpunkt.

Wer 2027 noch an den Start gehen möchte, kann sich weiterhin für die 5- und 10-km-Läufe sowie die Kinder- und Inklusionsläufe anmelden. Für die bereits ausgebuchten Distanzen wurden Wartelisten eingerichtet.

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