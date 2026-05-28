Brisante Handy-Affäre um ORF-Kronzeugin

Pikanter Wendepunkt im ORF-Skandal: Die Frau, die Ex-Chef Roland Weißmann mit Chat-Vorwürfen zu Fall brachte, gerät nun selbst durch eine Handy-Peilung ins Visier der Justiz.

Die Causa rund um den ORF ist um ein hochbrisantes Kapitel reicher.

Zur Erinnerung: Der frühere ORF-Generaldirektor Roland Weißmann trat erst im März 2026 von seinem Posten zurück, nachdem ihm eine Mitarbeiterin sexuelle Belästigung durch Nachrichten und Bilder vorgeworfen hatte.

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Nun bekommt die Affäre eine neue Wende: Nach einer Anzeige von Norbert Wess, dem Rechtsanwalt von René Benko und Roland Weißmann, ermittelt die Staatsanwaltschaft Wien gegen die ORF-Kronzeugin. Es besteht der Verdacht der schweren Erpressung sowie des Missbrauchs von Tonaufnahmegeräten, wie die "Krone" berichtet. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Handy-Ortung vor Strobl-Anwesen

Im Zuge der Ermittlungsanordnung plant die Behörde die Einvernahme von zwölf Zeugen und die Sicherstellung von Bildern und Tonbändern. Bereits am 18. Mai kam es zur behördlichen Anordnung, das Mobiltelefon der ORF-Mitarbeiterin zu beschlagnahmen. Da die Frau an ihren Wohnadressen mehrfach nicht angetroffen werden konnte, bewilligte ein Richter schließlich die Peilung ihres Mobilfunkgeräts. Die Ortung führte die Ermittler direkt in die Nähe der Wohnadresse des 69-jährigen ORF-Managers Pius Strobl. In der Anzeige sowie im Compliance-Bericht wird ein potenzielles Naheverhältnis zwischen der Frau und Strobl thematisiert.

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Kooperative Übergabe der Dienstgeräte

Zivilbeamte postierten sich daraufhin in der Umgebung von Strobls Haus und fingen die Frau ab, als sie in einem Auto vorbeifuhr. Bei der anschließenden Amtshandlung am Fahrzeug wurden ihr sowohl das private als auch das geschäftliche ORF-Diensthandy abgenommen. Die Angestellte soll sich dabei „überaus kooperativ“ verhalten haben und händigte den Polizisten freiwillig die Entsperrcodes für beide Mobiltelefone aus.