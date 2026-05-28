ORF-Schlacht ist eröffnet

Pig, Breitenecker und Zierhut jetzt offiziell im ORF-Ring.

Startschuss. Im Hintergrund hatten so einige seiner Kritiker gehofft, dass er schlicht nicht antreten werde. Am Donnerstag – dem letzten Tag der Ausschreibung für die Kandidatur zum ORF-Generaldirektor – machte APA-CEO Clemens Pig diesen Kreisen einen Strich durch deren Rechnung.

Pig bewirbt sich offiziell und will laut Eigenangaben „einen ORF, dem Österreich vertraut“. Der Öffentlich-Rechtliche müsse „unabhängig, digital stärker und wirtschaftlich verantwortungsvoll agieren“, so der Tiroler, der seinen Vertrag mit der APA bereits auflösen ließ. Er gilt als absoluter Favorit – die überwiegende Mehrheit der ÖVP-Stiftungsräte und der roten Stiftungsräte im ORF dürfte ihn am 11. Juni wählen.

Aber: Diesmal könnte es einige Abweichungen geben. Der einstige Puls4-Chef Markus Breitenecker ist seit Donnerstag auch offiziell im Ring und dürfte den einen oder anderen schwarzen wie roten Stiftungsrat von sich überzeugt haben, sind ORF-Insider überzeugt. Von den nötigen 17 Stimmen im 35-köpfigen Gremium ist er aber weit entfernt.

Zierhut bringt jetzt Wirbel in Wahl rein

Am Donnerstag machte ORF3-Managerin Kathrin Zierhut offiziell, was oe24-Leser längst wussten: Auch sie bewirbt sich offiziell um den Top-Job im ORF. Die einstige FPÖ-Bezirksrätin ist seit 2009 im ORF und hatte dort als Personalchefin auch Führungsverantwortung, das betont sie auch in ihrer Bewerbung. Ihr Ziel sei „einen modernen, effizienten und glaubwürdigen ORF“ zu machen. Sie wird wohl die Stimmen der zwei FPÖ-Stiftungsräte erhalten und möglicherweise jene des von der Steiermark entsandten Stiftungsrats. Sie könnte den ORF nach der Wahl klagen, da sie „eine klar qualifizierte Frau“ sei, so ein ORF-Insider.

ORF-Magazin-Chefin

Qualifiziert ist freilich auch Lisa Totzauer, die ORF-Magazin-Chefin, die sich bereits 2021 beworben hatte. Hinter ihr steht die überwiegende Mehrheit der ORF-Redaktion – die Korrespondenten haben sich offiziell für sie ausgesprochen – da sie auf keinem politischen Ticket sei. Kandidat ist auch Ex-Warner-Brothers-Manager Johannes Larcher, der die Unterstützung von Gerhard Zeiler habe.

Sagmeister rechnet mit ORF-„Packelei“ ab

Die von Weißmann gekündigte ORF-Journalistin Sonja Sagmeister – sie musste nach Arbeitsgerichtsurteilen wieder angestellt werden – kandidiert nun auch, um die „Packelei“ im ORF aufzuzeigen.