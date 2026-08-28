Experte warnt: Europa bis 2040 im Krieg mit Russland

Eine finnische Analyse entwirft ein düsteres Zukunftsszenario: Bis zum Jahr 2040 könnte Europa ein großflächiger militärischer Konflikt mit Russland drohen. Fachleute spielen zwei Wege durch.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eine Untersuchung der finnischen Agentur für Verteidigungsforschung (FDRA), über die das tschechische Portal "Forum24" berichtet, hält eine direkte militärische Konfrontation zwischen der NATO und Moskau für ein wahrscheinliches Zukunftsszenario. Im ersten Szenario gelten Skandinavien, Polen, die baltischen Staaten sowie Spitzbergen als gefährdet.

Möglicher US-Abzug als Auslöser

Als zentraler Auslöser für eine Eskalation wird ein potenzieller Rückzug der US-Streitkräfte aus Europa genannt, womit US-Präsident Trump droht. Russland könnte in der Folge Sicherheitsgarantien fordern. Da Finnland und die baltischen Staaten diese verweigern dürften, könnte es zum offenen Konflikt unter Einbeziehung weiterer NATO-Staaten kommen.

Zur Absicherung der eigenen Atomwaffen auf der Kola-Halbinsel würde Moskau einen Vorstoß planen. Vorhersagen zufolge soll ein Angriff auf Nordfinnland erfolgen, um rasch über Finnland und Schweden zu norwegischen Küstenhäfen vorzudringen. Durch schmelzendes Eis gewinnt zudem die Arktis als Handelsroute und als kürzeste Flugstrecke für ballistische Raketen an Bedeutung. Die Inselgruppe Spitzbergen wird daher als potenzieller Brennpunkt bezeichnet.

Zweites Szenario

Das zweite Modell beinhaltet einen hybriden Krieg über das Geschehen in der Ukraine hinaus. Es basiert auf einer Fortführung des Ukraine-Kriegs und einer zunehmenden Spaltung der EU-Mitgliedstaaten bis 2040, wodurch sich der Konflikt nach Westen ausweiten könnte. Militärexperte Carlo Masala ordnet die Befunde gegenüber FOCUS online ein: "Bis 2040 ist noch eine lange Zeit. Es deckt sich aber mit den Einschätzungen, die viele ja haben, dass ein Krieg mit Russland und Nato-Europa im Bereich des Denkbaren ist."