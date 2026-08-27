oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Droht Konsequenzen

Erhöht Druck: Trump lehnt Iran-Gespräche ab

Ein Mann im Anzug mit roter Krawatte sitzt an einem Schreibtisch und blickt zur Seite.
© EPA
Die USA streben nach den Worten von US-Präsident Donald Trump derzeit keine Gespräche mit dem Iran an und setzen stattdessen auf wirtschaftlichen Druck.
OE24 auf Google bevorzugen

"Wir wollen nicht mit ihnen sprechen. Wir streben kein Treffen oder Ähnliches an", sagte Trump am Donnerstag im Oval Office. Zuvor hatte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, erklärt, die wirtschaftlichen Maßnahmen der USA würden so lange fortgesetzt, bis der Iran zu ernsthaften Verhandlungen bereit sei.

Auch interessant

Iran bezeichnet US-Sanktionen als Wirtschaftsterrorismus

Kanada verhängt heftige Straf-Zölle gegen die USA

Ukraine erhält US-Patriot-Abwehrraketen

Mit der "Operation Economic Outcast" solle die iranische Wirtschaft "zerstört" werden, sagte Leavitt im Fernsehsender Fox News. Derzeit fänden keine Verhandlungen statt. Trump halte sich jedoch weiterhin alle Optionen offen.

Der US-Präsident drohte zudem jenen Ländern mit Konsequenzen, die weiter Geschäfte mit der Islamischen Republik machen. Auf die Frage, ob er Russland für die Fortführung der Geschäfte bestrafen werde, hielt sich Trump bedeckt. Russland habe sich mit Blick auf die Straße von Hormuz bisher "recht gut verhalten", sagte er. Zu möglichen Sanktionen gegen chinesische Banken sagte Trump: "Wer sagt, dass ich das nicht tue? Ich muss doch nicht alles ankündigen, oder?" Am Montag hatte US-Finanzminister Scott Bessent andere Staaten vor Sekundärsanktionen gewarnt, sollten sie ihre Finanzbeziehungen zum Iran nicht abbrechen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Erhöht Druck: Trump lehnt Iran-Gespräche ab

Kanada verhängt heftige Straf-Zölle gegen die USA

Wie sich Nehammer, Babler & Kickl für das Super-Wahljahr aufstellen

Analystenhäuser nehmen Raiffeisen Bank International-Aktie unter die Lupe

Iran bezeichnet US-Sanktionen als Wirtschaftsterrorismus

Ukraine erhält US-Patriot-Abwehrraketen

Wiener Staatsoper feierte "La Freni"

New York: Etwas fester - Einzelhandel überstrahlt Arbeitsmarkt

Zoll-Streit eskaliert: Trump droht Kanada mit Umbenennung

Showdown: May muss um Brexit-Zustimmung zittern