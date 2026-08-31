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Am Wörthersee

Hollywood-Star Melanie Griffith auf Detox-Kur in Österreich

SR
von
© FilmMagic
Schauspielerin Melanie Griffith ist derzeit in Kärnten und gönnt sich eine Auszeit. Die 69-Jährige hat in einem Luxus-Resort eine mehrwöchige Detox-Kur begonnen.
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Normalerweise lebt Melanie Griffith in Los Angeles, derzeit zieht es die Schauspielerin jedoch nach Kärnten. Am Wörthersee hat sie sich in einem renommierten Detox-Resort einquartiert und lässt dort offenbar die Seele baumeln.

Das Resort ist auch bei anderen Prominenten bekannt. Stars wie Kate Moss, Naomi Campbell und Elizabeth Hurley sollen dort bereits Auszeiten verbracht haben.

Eine solche Kur ist allerdings nicht ganz günstig: Rund 5000 Euro pro Woche soll der Aufenthalt kosten. Empfohlen wird eine Dauer von etwa drei Wochen.

Griffith blickt auf bewegtes Leben zurück

Melanie Griffith gehört seit Jahrzehnten zu den bekannten Gesichtern Hollywoods. In den 1980er- und 1990er-Jahren feierte sie Erfolge mit Filmen wie "Fegefeuer der Eitelkeiten" und "Die Waffen der Frauen".

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Auch ihre Familie ist eng mit Hollywood verbunden. Ihre Mutter ist die Schauspielerin Tippi Hedren, ihre Tochter Dakota Johnson wurde unter anderem durch die "Fifty Shades of Grey"-Filme bekannt. Von 1996 bis 2014 war Griffith mit dem spanischen Schauspieler Antonio Banderas verheiratet.

Melanie Griffith mit ihrer Tochter Dakota Johnson © WireImage

Ihr Leben war allerdings nicht nur von Glamour geprägt. Griffith sprach in der Vergangenheit offen über ihre Probleme mit Alkohol, Drogen und Medikamenten.

Auch Bill Kaulitz war am Wörthersee

Dass sich Griffith derzeit in Kärnten aufhält, passt zu einem prominenten Hinweis aus der jüngeren Vergangenheit. Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz erzählte in seinem Podcast "Kaulitz Hills" von einer bekannten Hollywood-Schauspielerin, die er während eines Aufenthalts am Wörthersee getroffen habe.

Bill Kaulitz entspannt ebenfalls gerne am Wörthersee. © Getty Images

Er beschrieb sie als "große Hollywood-Diva" und erzählte von ihrer Vorliebe für Zigaretten. Den Namen des Stars nannte Kaulitz damals allerdings nicht.

Nun ist klar: Bei der von ihm beschriebenen Hollywood-Bekanntheit handelte es sich um Melanie Griffith.

Auszeit mit Blick auf den Wörthersee

Für Griffith steht derzeit offenbar Erholung im Mittelpunkt. Abseits vom Hollywood-Trubel nimmt sie sich in Österreich Zeit für eine mehrwöchige Detox-Auszeit.

Der Wörthersee wird damit einmal mehr zum Rückzugsort für internationale Promis – und bekommt derzeit Besuch aus der Traumfabrik.

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