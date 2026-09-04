Verkehrsberuhigung
ASFINAG: Busse dürfen auf A4 im Stau Pannenstreifen nutzen
Die Rettungsgasse wird weiterhin zwischen den Fahrstreifen gebildet, der Pannenstreifen bleibt frei. „Die neue Regelung ermöglicht verlässlichere Fahrzeiten für Busse", so die ASFINAG-Vorstände Hufnagl und Herbert Kasser. Auch Infrastruktur-Minister Peter Hanke (SPÖ) und ÖBB-Postbus-Vorstand Alfred Loidl begrüßen die Maßnahme als Schritt zu besser abgestimmter Mobilität.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden