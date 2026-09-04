ASFINAG: Busse dürfen auf A4 im Stau Pannenstreifen nutzen

Ab Montag, 7. September, 5 Uhr, dürfen Linienbusse auf der A4 Richtung Wien bei Stau den Pannenstreifen nutzen, um Pendlern verlässliche Fahrzeiten zu sichern.

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Die Rettungsgasse wird weiterhin zwischen den Fahrstreifen gebildet, der Pannenstreifen bleibt frei. „Die neue Regelung ermöglicht verlässlichere Fahrzeiten für Busse", so die ASFINAG-Vorstände Hufnagl und Herbert Kasser. Auch Infrastruktur-Minister Peter Hanke (SPÖ) und ÖBB-Postbus-Vorstand Alfred Loidl begrüßen die Maßnahme als Schritt zu besser abgestimmter Mobilität.