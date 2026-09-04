Klimakollaps in Zeitlupe: Langenlebarn trockenster Ort

Ein Sommer wie eine Warnung, die niemand mehr überhören kann: Der August 2026 geht als der heißeste achte Monat in die 260-jährige Messgeschichte ein – und stürzt das Land in einen erbarmungslosen Rekordreigen aus Gluthitze und Dürre.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein neuer Temperatur-Allzeitrekord, eine nie dagewesene Zahl an Hitzetagen – und mittendrin Langenlebarn, das laut Geosphere Austria zum ausgedörrtesten Fleckchen Erde des ganzen Landes wurde.

Drei Höllentage, die alles veränderten

Den grausamen Höhepunkt der Hitzewelle bildeten der 3., 4. und 5. August. An diesen drei Tagen kletterte das Thermometer jeweils über die 40-Grad-Marke – eine Belastungsprobe für Mensch, Tier und Natur. Am 5. August schlug es dann endgültig zu: Bei der Geosphere Austria-Messstation in Bad Deutsch-Altenburg wurden 41,2 Grad gemessen – die höchste jemals in Österreich registrierte Temperatur. Ein Rekord, der fassungslos macht.

Subtropische Glut über Mitteleuropa

„Es dominierten vorwiegend Wetterlagen, die subtropische Luftmassen nach Mitteleuropa transportierten. In Kombination mit überwiegendem Hochdruckeinfluss überwog somit niederschlagsarmes und sonniges Wetter, dass vor allem in der ersten Monatshälfte für außergewöhnliche bis extrem hohe Temperaturen sorgte", erklärt Klimatologe Alexander Orlik von Geosphere Austria nüchtern – doch die Zahlen dahinter sprechen eine erschütternde Sprache.

Hitzetage explodieren um bis zu 330 Prozent

Die Anzahl an Hitzetagen schoss in allen Landesteilen und Höhenlagen förmlich in die Höhe. Unterhalb von 500 Metern Seehöhe zählte man im Mittel 17 Hitzetage – ein Plus von dramatischen 200 Prozent. Zwischen 500 und 1.000 Metern kletterte der Anstieg sogar auf unfassbare 330 Prozent. Ein Land im Glutgriff, ohne Erholung.

Und doch, mitten im Hitzerausch, ein bizarrer Kontrapunkt: Die tiefste Lufttemperatur wurde in Schwarzau/Freiwald an der niederösterreichisch-oberösterreichischen Grenze gemessen. Am 24. August zeigte das Thermometer dort minus 1,0 Grad – ein Land der klimatischen Extreme, das keine Mitte mehr zu kennen scheint.

Die Dürre frisst sich weiter durchs Land

Was schon im Juli begann, verschärfte sich im August zur ausgewachsenen Katastrophe. „Die Dürre, die seit Jahresbeginn herrscht, hat sich somit weiter verschärft", warnt Orlik eindringlich. „Es ist mittlerweile der dritte August in Folge, der deutlich zu trocken ausfiel." In Niederösterreich fiel rund die Hälfte des sonst üblichen Niederschlags – Böden, Felder und Wälder dürsten nach Wasser, das einfach nicht kommt.

Langenlebarn: Ein Ort verdurstet

Und dann Langenlebarn im Bezirk Tulln: Mit gerade einmal 19 Millimetern Niederschlag wurde der Ort zum trockensten Fleck des ganzen Landes – ein erschreckendes Defizit von 75 Prozent. Auch Lilienfeld blieb mit nur 36 Millimetern weit unter dem, was die Natur zum Überleben braucht – ein Minus von 69 Prozent. Zwei Orte, die im heurigen Ausnahmesommer regelrecht auszutrocknen drohen.

Sonne satt – doch der Preis ist hoch

Als hätte die Natur noch eins draufsetzen wollen, zeigte sich die Sonne im August unerbittlich häufig: 230 Sonnenstunden in Niederösterreich, ein Plus von 12 Prozent. In Laa an der Thaya waren es sogar 296 Stunden, in Zwettl 263 – ein Zuwachs von 22 Prozent gegenüber dem langjährigen Mittel. Was wie ein Traumsommer klingt, ist in Wahrheit ein alarmierendes Menetekel: ein Land, das unter der gnadenlosen Sonne zu verdorren droht.