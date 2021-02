Sneaker für 15.000 Euro auf willhaben zu kaufen

Der Name dieser Sportschuhe ist futuristisch, der Verkaufspreis astronomisch.

Wien. Die Nike Air MAG Back to the Future - Limited Edition aus dem Jahr 2011 lässt nicht nur Sammlerherzen höherschlagen, sondern auch die Geldbörse schrumpfen: Für 15.000 (!) Euro werden die Sneaker auf willhaben.at angeboten.

Technik-Feature

Die Schuhe Größe 43 sind ungetragen und wurden in Anlehnung an den US-Science-Fiction-Film Zurück in die Zukunft II (1989) designt. Spacig: Auf Knopfdruck schließt sich der Schuh per automatisierter Schnürung selbst.