Buchpreis
Literatur-Hype um Elias Hirschl und "Schleifen"
Den mit 20.000 Euro dotierten "Düsseldorfer Literaturpreis" hat sich Elias Hirschl bereits gesichert. Ebenso den Reinhard-Priessnitz-Preis und dem Publikumspreis beim Bachmannpreis. Jetzt winkt dem Wiener Autor, Musiker und Slam Poeten auch der deutsche Buchpreis, wo er mit dem originellen Ideenroman "Schleifen" ja als einziger heimischer Autor auf der Shortlist steht, so wie der "Österreichische Buchpreis", auf dem am 23. November u.a. auch Anna Baar („Amseln“), Birgit Birnbacher („Siewollen uns erzählen“), Norbert Gstrein („Im ersten Licht“) oder Robert Menasse („Die Lebensentscheidung“) hoffen dürfen.
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Das Buch von dem allen sprechen:
Hirschl, der 2011 mit "Gegenwärter" auch am Protestsongcontest teilnahm und 2014 die österreichischen Poetry-Slam-Meisterschaften gewann, gilt als neues Literatur-Wunderkind. 2015 erschien das Debüt "Der einzige Dorfbewohner mit Telefonanschluss,". 2021 lieferte er mit "Salonfähig" einen Schlüsselroman der Ära Sebastian Kurz und jetzt hat er mit "Schleifen" die Chance auf das rare Buchpreis-Double
Sprachguerilla
"Mit 'Schleifen' legt Elias Hirschl einen ebenso überdrehten wie originellen Ideenroman um die fanatische Linguistin Franziska Denk und eine von ihr gegründete, sektenartige Sprachguerilla vor", zeigte sich ja schon die Jury des Düsseldorfer Literaturpreis begeistert.
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