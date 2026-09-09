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Literatur-Hype um Elias Hirschl und "Schleifen"

Eine Person mit mittellangen braunen Haaren sitzt auf einer Treppe und blickt ernst in die Kamera.
© Petra Weixelbraun
Der coole Wiener Autor Elias Hischl greift mit "Schleifen" nachdem raren Buchpreis-Double. Als einziger Österreicher auf der Shortlist in Deutschland und jetzt auch auf der Longlist in Österreich.
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Den mit 20.000 Euro dotierten "Düsseldorfer Literaturpreis" hat sich Elias Hirschl bereits gesichert. Ebenso den Reinhard-Priessnitz-Preis und dem Publikumspreis beim Bachmannpreis. Jetzt winkt dem Wiener Autor, Musiker und Slam Poeten auch der deutsche Buchpreis, wo er mit dem originellen Ideenroman "Schleifen" ja als einziger heimischer Autor auf der Shortlist steht, so wie der "Österreichische Buchpreis", auf dem am 23. November u.a. auch  Anna Baar („Amseln“), Birgit Birnbacher („Siewollen uns erzählen“), Norbert Gstrein („Im ersten Licht“) oder Robert Menasse („Die Lebensentscheidung“) hoffen dürfen.

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Das Buch von dem allen sprechen:

Buchcover mit dem Titel "Schleifen" von Elias Hirschl in orangefarbenen Linienbuchstaben.
Mit dem originellen Ideenroman "Schleifen" sorgt Elias Hirschl für einen neuen Literatur-Hype. © Paul Zsolnay Verlag

Hirschl, der 2011 mit "Gegenwärter" auch am Protestsongcontest teilnahm und 2014 die österreichischen Poetry-Slam-Meisterschaften gewann, gilt als neues Literatur-Wunderkind. 2015 erschien das Debüt "Der einzige Dorfbewohner mit Telefonanschluss,".  2021 lieferte er mit "Salonfähig" einen Schlüsselroman der Ära Sebastian Kurz und jetzt hat er mit "Schleifen" die Chance auf das rare Buchpreis-Double

Sprachguerilla

"Mit 'Schleifen' legt Elias Hirschl einen ebenso überdrehten wie originellen Ideenroman um die fanatische Linguistin Franziska Denk und eine von ihr gegründete, sektenartige Sprachguerilla vor", zeigte sich ja schon die Jury des Düsseldorfer Literaturpreis begeistert.

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