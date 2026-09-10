Herbstliches Lichtspektakel im Schwarzenberggarten

Licht, Klang, Natur und Geschichte verbinden sich ab Herbst mitten in Wien zu einem außergewöhnlichen Kunsterlebnis.

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Der Schwarzenberggarten wird ab Oktober zur leuchtenden Kunstbühne. Erstmals kommt das Grazer Erfolgsfestival "Klanglicht" nach Wien und bespielt den historischen Garten beim Schloss Belvedere mit Lichtinstallationen, Klangkunst und interaktiven Werken.

Von 23. Oktober 2026 bis 10. Jänner 2027 führt ein Rundgang vom Palais am Schwarzenbergplatz durch den Garten bis hinauf zur vierten Ebene beim Schloss Belvedere. Zwischen alten Bäumen, versteckten Wegen und den vier Terrassen treffen zeitgenössische Kunst, Natur und Geschichte aufeinander. Ein "Winter Garden" mit Punsch und Kulinarik ergänzt das Angebot.

Grazer Erfolgsformat kommt erstmals nach Wien

"Klanglicht" wurde von den Bühnen Graz ins Leben gerufen und findet dort seit 2015 statt. In den vergangenen Jahren entwickelte sich das Festival zu Österreichs größtem Licht- und Klangfestival. Zur Jubiläumsausgabe 2025 kamen mehr als 108.000 Besucher. Heuer wird "Klanglicht" erstmals zeitgleich in Graz und Wien eröffnet.

"Umso mehr freut es mich, dass wir dieses einzigartige Erfolgsformat nun gemeinsam nach Wien bringen und eine künstlerisch gestaltete Oase der Ruhe in der Stadt öffnen", sagt Georg Hoanzl, Initiator des Theaters im Park und von "Klanglicht im Park".

Riesiger Mond als Highlight

© Luke Jerram

Zu den auffälligsten Installationen zählt Luke Jerrams "Museum of the Moon". Die monumentale und detailgetreue Nachbildung des Mondes wird im Schwarzenberggarten schweben und den Besuchern den Erdtrabanten aus nächster Nähe zeigen. Daneben sind zahlreiche Künstler aus Österreich und dem Ausland vertreten. Gezeigt werden Arbeiten von Katja Paternoster, Alfredo Barsuglia, Philipp Artus und Yasuhiro Chida. Auch Werke von Joschua Hohenbrink, OchoReSotto, Javier Riera, Hartung & Trenz, Miriam Hamann und Bart Ensing sind Teil des Rundgangs.