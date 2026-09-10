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nach Sanierung

Jüdischer Stadttempel wiedereröffnet

Viele Menschen feiern die Wiedereröffnung einer Synagoge in einem großen, prunkvollen Saal.
© APA/IKG/ROSA
Der jüdische Stadttempel in Wien ist nach der Sanierung feierlich wiedereröffnet worden.
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An der feierlichen Wiedereröffnung der Synagoge in der Seitenstettengasse am Mittwoch nahmen rund 450 Gemeindemitglieder teil, wie die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) am Donnerstag mitteilte. Kommende Woche ist ein offizieller Festakt geplant, um die Wiedereröffnung nach zehneinhalb Monaten und das 200-Jahr-Jubiläum der größten Synagoge Österreichs zu feiern.

"Wir sind wieder daheim", freute sich IKG-Präsident Oskar Deutsch in der Aussendung und bedankte sich bei der Republik Österreich, der Stadt Wien und den hunderten Spenderinnen und Spendern, die je zu einem Drittel die Baukosten von 10,5 Mio. Euro getragen haben. Im Zuge der Sanierung wurden der Brandschutz und die Barrierefreiheit verbessert sowie die Eingangsbereiche umgestaltet. Freigelegt wurde auch historische Bausubstanz, etwa der Boden unter der Bima - das erhöhte Lesepult für die Tora - aus Budapester Marmor sowie Steinsockel.

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"Starkes Zeichen für die Zukunft"

Innenansicht des sanierten jüdischen Stadttempels in Wien mit Sitzreihen und blauer Kuppel.
Innenansicht des sanierten Stadttempels. © APA/IKG/MORGENSZTERN

Bei der Eröffnungsfeier brachten die Gemeindemitglieder in einem Festzug eine neue Tora-Rolle vom Judenplatz in den sanierten Stadttempel. Im Anschluss wurden die Mesusot angebracht - jene Pergamentrollen mit Tora-Versen, die im Judentum an den Türstöcken befestigt werden. "Die Wiedereröffnung des Stadttempels ist ein starkes Zeichen für die Zukunft. Als einzige noch aktive Synagoge, die die Schoa überstanden hat, ist die Restaurierung symbolisch eine Investition in die Zukunft und das jüdische Leben in Wien und Österreich", erklärte Oberrabbiner Jaron Engelmayer.

Am kommenden Mittwoch ist ein offizieller Festakt zur Wiedereröffnung der vor 200 Jahren erbauten Synagoge mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) geplant. Der Stadttempel in der Wiener Innenstadt ist das spirituelle Zentrum der jüdischen Gemeinde in Wien. Er ist die einzige Wiener Synagoge, die die Novemberpogrome 1938 überstanden hat und bis heute durchgehend genutzt wird.

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