Wien ehrt "Ostbahn-Kurti" mit Gemeindebau

Im seinem "Heimatbezirk" Favoriten, wo der Künstler Willi Resetarits aufwuchs, nachdem er aus dem Burgenland nach Wien gebracht wurde, steht nun ein Wohnbau, der seinen Namen trägt.

Am "Neuen Landgut" in Favoriten, Laxenburger Straße 4A, wurde kürzlich ein Gemeindebau fertiggestellt, der den Namen "Wiili-Resetarits-Hof" trägt. Der künftige Hof-Name ehrt den bekannten Künstler und Humanisten Willi Resetarits (1948 -2022), alias Kurt Ostbahn, der unweit entfernt - am Humboldtplatz - aufgewachsen und im April 2022 verstorben ist. Resetarits hätte zweifelsohne seine Freude daran, trat er doch Zeit seines Lebens für Chancengleichheit ein. Gerade auf den Gemeindebauten und in Favoriten fußt dieser Ansatz der speziellen Form des Wohnens in Wien.

Seit mehr als 100 Jahren

Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál meinte bei der Übergabe der Wohnungen: "Gemeindebauten tragen seit mehr als 100 Jahren maßgeblich zu einem großen erschwinglichen Wohnungsangebot, zur sozialen Durchmischung und einem guten Miteinander in der Stadt bei."

Kunst am Bau

Die Künstlerische Gestaltung von Johanna Kandl erinnert an das Wirken von Willi Resetarits und nennt sich „Be a mensch“. Das Deckenbild im Durchgang zum Hof erinnert an barocke Himmelfresken. Hier, wo sich früher ein legendäres Schallplattengeschäft befand, tragen die Platten und CDs Liedtitel aus dem musikalischen Werk von Willi Resetarits in unterschiedlichen Bandformationen.

Ehemaliger Bahnhof

Nach plangemäßer zweijähriger Bauzeit konnten rund 350 Bewohner*innen einziehen. Der neue Gemeindebau steht am Areal des ehemaligen Verschubbahnhofes unmittelbar neben dem neuen Bildungscampus und der früheren Gösserhalle mit einem Restaurant. Das Columbus-Center sowie die Favoritenstraßen und die U1-Station Keplerplatz sind fußläufig erreichbar.