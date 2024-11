Werbelieblinge: Diese Austro-Stars verkaufen am besten

Das Online Research Institut "Marketagent" hat die Top-Werbe-Stars des Landes gekürt.

Mirjam Weichselbraun (81,2%) und Hermann Maier (78,9%) sind die mit Abstand bekanntesten heimischen Werbegesichter. Rund 8 von 10 Österreichern haben bereits Reklamen mit diesen beiden Persönlichkeiten wahrgenommen. Christina Stürmer, die neue Markenbotschafterin bei Lidl, erfreut sich ebenfalls hoher Werbebekanntheit (63,9%).

Als besonders aussichtsreichen Kandidaten für zukünftige Werbedeals küren die Umfrageteilnehmer Marcel Hirscher. Fast zwei Drittel (65,8%) empfinden ihn als sehr geeignet, um in Werbungen aufzutreten. Auch an Mirjam Weichselbraun kann sich die heimische Bevölkerung scheinbar nicht satt sehen (64,4%). Kristina Inhof (63,0%), Hermann Maier (62,1%) und David Alaba (59,7%) machen die Top 5 der am besten für Werbung geeigneten Promi-Persönlichkeiten komplett.

Der Testimonial Tracker vom Online Research Institut "Marketagent" kürte erneut die Werbelieblinge unter den heimischen Promis. Die Ergebnisse basieren auf einer umfangreichen Mobile Research-Erhebung mit über 13.500 Teilnehmern und geben Aufschluss darüber, welche Persönlichkeiten aus Medien, Sport und Unterhaltung im direkten Vergleich mit Sympathie punkten, durch Charisma und Kompetenz überzeugen und das ideale Werbegesicht mitbringen.