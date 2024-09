× Thomas Stipsits bringt seine „Kopftuchmafia“ ins TV

Nach dem Millionen-Hit „Griechenland“ will Thomas Stipsits am 28. Oktober für den nächsten TV-Rekord sorgen. Der ORF zeigt seinen Stinatz-Krimi „Kopftuchmafia“

Über 200.000 verkaufte Bücher der 2019 gestarteten Stinatz-Krimi-Reihe. Star-Kabarettist Thomas Stipsits hat sich längst auch als Autor einen Namen gemacht. Jetzt bringt er den ersten Roman auch ins TV. Am 28. Oktober um 20.15 Uhr zeigt ORF1 Stipsits‘ Krimi-Debüt „Kopftuchmafia“. Ein Quoten-Hit ist zu erwarten. Mit "Griechenland" erreichte Stipsits ja im Februar sensationelle 1,2 Millionen Zuseher und einen Marktanteil von 43 Prozent.

2023 in Eisenstadt, Mattersburg, Wien sowie an den Originalschauplätzen in Stinatz und Umgebung gedreht, baut der ORF-Film unter der Regie von Daniel Prochaska (Das Netz – Prometheus) dabei nicht nur auf dessen Romanvorlage, sondern auch auf Stipsits selbst in der Hauptrolle. Gemeinsam mit der „Kopftuchmafia“ taucht Inspektor Sifkovits nicht nur in die verworrene Geschichte einer kroatischen Hochzeit und ihrer Beteiligten ein, sondern auch in seine eigene Vergangenheit. Dabei werden Geheimnisse enthüllt, die von Eifersucht und Rivalitäten bis hin zu lang gehüteten Intrigen reichen.

Die Story ist den Roman-Lesern natürlich bekannt: Inspektor Sifkovits (Thomas Stipsits) muss den Mord an einer kurz nach ihrer Hochzeit verschwundenen Braut aufklären, doch die Ermittlungen in seinem Heimatort stellen den unkonventionellen Polizisten zunächst vor einige Rätsel. Zum Glück erhält er tatkräftige Unterstützung von einem außergewöhnlichen Team – der „Kopftuchmafia“. Das eingeschworene Trio, bestehend aus der Resetarits Hilda (Linde Prelog), der Grandits Resl (Erika Mottl) und Sifkovits‘ energiegeladener Mutter Baba (Erika Deutinger), erweist sich als unschätzbar wertvoll für die Aufklärung des Falls. Dank ihrer tiefen Verwurzelung in der Gemeinde und ihrer Liebe zu Klatsch und Tratsch verfügen sie über Informationen, die weit über das hinausgehen, was Suchmaschinen und soziale Medien bieten.

Stipsits mit Kameramann Adrian Bidron, Erika Mottl, Erika Deutinger und Regisseur Daniel Prochaska.

Cool: In einer Nebenrolle ist auch Stipsits‘ „Love Machine“ -Kollegin Julia Edtmaier dabei. In Folge sollen auch die Stipsits-Krimis „Uhudler-Verschwörung“ und „Eierkratz-Komplott“ verfilmt werden.