1,2 Millionen für Stipsits' "Griechenland"

Schauspieler Thomas Stipsits freut sich über den Riesen-Erfolg

Handlung Als Hotelerbe Johannes müht sich Thomas Stipsits in der Komödie Griechenland vergeblich, den Ansprüchen seiner dominanten Mutter, seines geschäftstüchtigen Vaters und seiner selbstbewussten Verlobten gerecht zu werden. Als er erfährt, dass er einem Urlaubsflirt seiner Mutter in Griechenland entstammt, fährt er in die Wahlheimat seines Erzeugers und landet ziemlich verloren auf einer kleinen Kykladen-Insel. Seine Vertrauensseligkeit macht ihn zum Spielball im Ränkespiel um sein Erbe.

›Griechenland‹ mit Top-Quote auf Platz eins

Für seine schauspielerische Leistung wird Stipsits mit Platz eins bei den TV-Quoten belohnt. „1,2 Millionen ZuseherInnen bei Griechenland - Der Film auf FS . Ich bin sprachlos, dankbar und demütig“, schreibt Stipsits auf Facebook. „Fühlt euch an mein Herz gedrückt“.

Fans und Kollegen freuen sich für den Schauspieler: „Wahnsinn - und das auf ORF 2, wo auf ORF 1 gar keine so unspannende Doku gewesen wäre“, schreibt einer. „Vor allem bei einem Marktanteil von 43 Prozent! Gratulation an alle Beteiligten“, schreibt ein anderer.