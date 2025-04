Napoli nutzte Inter-Patzer gegen Roma aus

Der SSC Napoli hat die Steilvorlage von Inter Mailand verwertet.

Die Süditaliener besiegten Torino in der italienischen Serie A mit 2:0 und liegen nach der 34. Runde drei Punkte vor dem Rivalen. Scott McTominay erzielte für das Team von Antonio Conte einen Doppelpack (7., 41.). Inter hatte sich zuvor die nächste schmerzhafte Niederlage im Titelrennen eingehandelt. Eine Woche nach dem 0:1 gegen Bologna gab es am Sonntag das gleiche Ergebnis im Heimspiel gegen die AS Roma.

Marko Arnautovic spielte bei den Mailändern an der Seite von Lautaro Martinez durch. Dem Wiener gelang jedoch wie seinen Teamkollegen nichts Entscheidendes im Angriff. Matias Soule erzielte in der 22. Minute den einzigen Treffer der Partie. Die sechstplatzierte Roma ist seit 18 Ligaspielen ungeschlagen. Die "Nerazzurri" wirkten hingegen etwas müde und nicht so überzeugend wie noch vor einigen Wochen. Sie sind nun vier Pflichtspiele sieglos. Am Mittwoch steigt das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zuhause gegen den FC Barcelona.

Napoli kann sich auf die Meisterschaft konzentrieren und hat das vermeintlich leichtere Restprogramm. Vier Runden sind noch zu spielen. Sollten Inter und Napoli nach dem regulären Ende der Meisterschaft punktegleich an der Spitze stehen, käme es zu einem Entscheidungsspiel um den "Scudetto".