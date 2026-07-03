Jetzt offiziell! FC Bayern holt Nathaniel Brown

Der FC Bayern München hat die Verpflichtung von Nathaniel Brown offiziell bekanntgegeben.

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Der FC Bayern hat die Verpflichtung von Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt bekanntgegeben. Die Münchner zahlen nach BILD-Informationen eine Ablöse von rund 50 Mio. Euro plus bis zu fünf Mio. Euro Boni für den deutschen Linksverteidiger und statten ihn mit einem Vertrag bis 2031 aus. Die WM in den USA, Kanada und Mexiko läuft noch bis zum 19. Juli, bei der Brown kürzlich mit der deutschen Nationalelf im Sechzehntelfinale gegen Paraguay mit 4:5 nach Elfmeterschießen ausgeschieden war. Nach dem anstehenden Urlaub beginnt für den Neuzugang das neue Kapitel in München.

Details zum Medizincheck

Die BILD-Zeitung hatte den gebürtigen Amberger am Donnerstag bereits um 8.34 Uhr vor der Klinik Barmherzige Brüder im Münchner Stadtteil Nymphenburg erwischt, wo er den ersten Teil des Medizinchecks absolvierte, bei dem Herz, Nieren und Lunge untersucht wurden. Im Anschluss fuhr ihn Teammanager Sonny Scherer zur Bayern-Zentrale an die Säbener Straße, wo der orthopädische Part der Untersuchungen anstand. Nun machte der Klub seine Verpflichtung offiziell.

Lob von der Führung

CEO Jan-Christian Dreesen wird in der zugehörigen Pressemitteilung wie folgt zitiert: "Nathaniel Brown bringt ein Profil mit, welches im heutigen Fußball sehr gefragt ist. Mit seiner Schnelligkeit und dynamismus hat er sich zuletzt stark entwickelt, und wir alle sind überzeugt, dass er hervorragend zum FC Bayern passt. Gemeinsam wollen wir den nächsten Schritt gehen – und zugleich unterstreicht dieser Transfer unseren Anspruch, junge deutsche Top-Spieler frühzeitig an den FC Bayern zu binden. Das war schon immer Teil unserer DNA und soll auch in Zukunft so bleiben."

Konkurrenzkampf in der Defensive

Für Brown ist der Wechsel zum Rekordmeister der bisherige Höhepunkt seiner Karriere – und sicher eine Aufmunterung nach der großen WM-Enttäuschung. Nach 75 Einsätzen für Frankfurt, in denen er sieben Tore und 13 Assists beisteuerte, wartet nun das Team von Trainer Vincent Kompany. Beim Double-Gewinner der abgelaufenen Saison wird sich der schnelle Linksfuß vor allem mit Alphonso Davies um den Stammplatz auf der Linksverteidiger-Position duellieren. Sportvorstand Max Eberl lässt durchblicken, dass der Neue zusätzlich noch auf einer anderen Position zum Einsatz kommen könnte: "Nathaniel Brown hat bei der WM Akzente gesetzt und gezeigt, warum wir uns schon länger mit ihm befasst haben. Er wird unsere Möglichkeiten in der Defensive und im Mittelfeld erweitern".

Großer Stolz beim Neuzugang

Der im bayerischen Amberg geborene Spieler sagt selbst: "Der FC Bayern gehört zu den besten Vereinen der Welt. Die Chance, für diesen Club zu spielen, bedeutet mir unglaublich viel und erfüllt mich mit Stolz. Zudem komme ich aus Bayern, was es noch spezieller macht. Ich habe immer davon geträumt, auf höchstem Niveau um die größten Titel zu spielen, setze mir die höchsten Ziele und möchte jeden Tag das Maximum aus mir herausholen. Bei den Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich schnell ein super Gefühl. Vor allem Vincent Kompany hat mir gezeigt, wie er mich und meine Entwicklung sieht und mich absolut überzeugt."