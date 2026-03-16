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Biber verursachen viele Probleme.
© Getty

Vergrämung

Biber-Gipfel in Kufstein wird einberufen

16.03.26, 15:28
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Die Frage der Entschädigung, wenn Biber Schäden anrichten, ist in Tirol noch nicht gelöst. 

Tirol. Biber stehen Tirol unter Schutz. In anderen Bundesländern sind striktere Vergrämungsmaßnahmen oder in Einzelfällen der Abschuss von Tierenbereits möglich. Da die Biber immer wieder Schäden an Bäumen verursachen, fordern auch Tiroler Gemeinden härtere Maßnahmen der Vergrämung bis hin zu einer Abschuss-Erlaubnis. 

Die Frage, wie man mit der wachsenden Biberpopulation in Tirol umgehen soll wird am kommenden Mittwoch beim Biber-Gipfel in Kufstein diskutiert. Es sollen Fallbeispiele diskutiert und über mögliche Lösungen gesprochen werden.

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