Nations-League-Auslosung: Das sind die möglichen ÖFB-Gegner

Vier Monate vor dem WM-Start 2026 richtet sich der Blick des ÖFB-Teams nach Brüssel. Dort wird am Donnerstag (18 Uhr/live DAZN)die Gruppenphase der Nations League 2026/27 ausgelost – und für Christoph Baumgartner und Co. beginnt der nächste Anlauf in der B-Liga.

Österreich wurde von der UEFA in Topf zwei gesetzt. Klar ist damit vor allem, gegen wen es nicht geht: Die Schweiz, Bosnien und Herzegowina sowie die Ukraine sind ausgeschlossen. Dafür warten andere Kaliber. Eine Gruppe mit WM-Teilnehmer Schottland, Quali-Rivale Rumänien und Schweden hätte es in sich. Etwas machbarer wirkt eine Variante mit Israel, Irland und dem Kosovo – dort steht mit Franco Foda ein ehemaliger ÖFB-Teamchef an der Linie.

Topf 1: Schottland, Ungarn, Polen, Israel

Schottland, Ungarn, Polen, Israel Topf 2: Schweiz, Bosnien und Herzegowina, Österreich, Ukraine

Schweiz, Bosnien und Herzegowina, Österreich, Ukraine Topf 3: Slowenien, Georgien, Irland, Rumänien

Slowenien, Georgien, Irland, Rumänien Topf 4: Schweden, Nordmazedonien, Nordirland, Kosovo

Viel ÖFB-Prominenz in Brüssel

Für zusätzliche Brisanz könnte ein Wiedersehen mit Slowenien sorgen. Gegen Benjamin Šeško und Co. verspielte die Rangnick-Elf Ende 2024 mit einem 1:1 in Wien den direkten Aufstieg in die A-Liga, ehe in den Play-offs gegen Serbien erneut Endstation war.

Der ÖFB-Delegation in Brüssel gehört unter anderem Teamchef Ralf Rangnick an, der bis Sommer Vertrag hat und damit nach aktuellem Stand bei der kommenden Nations-League-Auflage nicht mehr im Amt wäre. Derzeit laufen Gespräche über eine Verlängerung. Außerdem in Belgien dabei sind Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll, Generalsekretär Thomas Hollerer, Geschäftsführer Bernhard Neuhold, Sportdirektor Peter Schöttel und Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer. Sie alle hoffen auf ein Los, das gute Chancen auf eine Rückkehr zu den Top-Nationen in Liga A ermöglicht.

Ziel lautet A-Liga

Ende September 2026 startet der Bewerb – unmittelbar nach der WM in Nordamerika geht es Schlag auf Schlag weiter. Nach zwei gescheiterten Anläufen soll diesmal der Sprung in die A-Liga gelingen. Der Gruppensieger steigt auf, der Letzte muss in die C-Liga runter. Die Drittplatzierten spielen in Play-offs um den Klassenerhalt. Zudem bietet die Nations League eine mögliche Hintertür zur EM 2028 – je nach Quali-Verlauf können sich einige Teams über diesen Weg noch ein Ticket sichern.