Top-Arzt: So gefährlich ist die Vonn-Verletzung

Der Mediziner erklärt die Gefahren einer derartigen Verletzung.

Es war das tragische Ende einer ruhmreichen Karriere. Lindsey Vonn ist am Sonntag in der Olympia-Abfahrt schwer gestürzt und hat sich dabei das Schienbein gebrochen. Die US-Amerikanerin liegt noch immer im Krankenhaus von Treviso und musste bereits zweimal operiert werden.

Wie gefährlich eine solche Verletzung ist, schildert Top-Arzt Ulrich Boenisch gegenüber der BILD. Man müsse in einer solchen Situation immer mit einem Kompartment-Syndrom rechnen, so der Mediziner. Darunter versteht man, dass „die Weichteile durch Einblutungen so geschädigt sind, dass ein Überdruck im Gewebe entsteht und sekundär Gefäße, Nerven und Muskeln geschädigt werden.“

Deshalb habe man erstmal die Weichteile entlastet, vermutet der Top-Arzt, und dann extern einen Fixateur angelegt. Damit konnten die Knochen wieder in die richtige Stellung gebracht werden.

© APA/AFP/OBS/OIS/IOC/HANDOUT

Bänderverletzungen völlig zweitrangig

„Entweder bringt man die Position so hin, dass es passt und der Trümmerhaufen wächst wieder zusammen. Oder die Weichteile und Gefäße sind zumindest so weit entlastet, bis man die verletzten Strukturen am Knochen wieder puzzleartig zusammenfügen und fixieren kann“, so der Mediziner weiter.

© gepa / Screenshot ORF

Bänderverletzungen seien in einem solchen Fall völlig zweitrangig, so Boenisch. „Wenn man sich die Position des Beines nach dem Sturz anschaut, sieht man, dass es nicht so steht, wie es stehen sollte. In erster Linie macht man dann das Bein wieder gerade. Dann kümmert man sich um die Weichteile und Gefäße.“