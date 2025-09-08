Katzian und Co.: Aufstand gegen Pensions-Pläne

ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian und Co. legen sich quer.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ließ bei der Gewerkschaft, Pensionistenvertretern und Co. vergangene Woche die Alarmglocken schrillen.

Unter 2,7 Prozent

Der ÖVP-Chef kündigte an, die Pensionen unter der Inflation, also unter 2,7 Prozent, erhöhen zu wollen. Als Zielwert gab er 2 Prozent vor.

Die Aufregung ließ nicht lange auf sich warten. Ingrid Korosec, Chefin des ÖVP-nahen Seniorenbundes, nannte eine Erhöhung unter der Inflation "unsozial, ungerecht und unverhältnismäßig". Auch die Präsidentin des SPÖ-nahen Pensionistenverbands, Birgit Gerstofer, forderte die vollen 2,7 Prozent.

Pensions-Anhebungen

Mittlerweile gilt eine soziale Staffelung bei den Pensions-Anhebungen als fix (siehe oben). Dennoch rückte auch ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian am Wochenende noch einmal aus, um den Druck zu erhöhen. Er forderte den Anpassungsfaktor von 2,7 Prozent für das "Gros der Pensionisten". Was er darunter verstehe, wolle er aber "ganz sicher nicht sagen", erklärte er im Ö1-"Journal zu Gast".

Nicht auszuschließen

Eine nach der Pensionshöhe gestaffelte Anhebung - so wie jetzt geplant - habe es schon in den vergangenen Jahren gegeben. Das schließe er auch heuer angesichts der budgetären Lage nicht aus.