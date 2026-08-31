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"Kein Plan": Hirscher-Rätsel mit Strand-Posting

SR
von
Ein Mann mit Sonnenbrille und Mütze spaziert entspannt am Sandstrand entlang.
© Instagram/MarcelHirscher
Marcel Hirscher lässt seine Fans weiter rätseln, wie es mit seiner Karriere weitergeht.
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Wagt Marcel Hirscher im kommenden Sommer tatsächlich erneut ein Ski-Comeback? Weiterhin hat sich der mittlerweile 37-jährige Superstar, der für das Heimatland seiner Mutter, die Niederlande, an den Start gehen würde, noch nicht festgelegt.

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Seine Fans hoffen weiter. Zuletzt gab es Meldungen, dass der niederländische Skiverband bereits wegen einem neuerlichen Comeback für den achtfachen Gesamtweltcupsieger verhandelt.

"Kein Zeitplan"

Doch das neueste Posting des Salzburgers lässt seine Anhänger wieder rätseln. Darauf zu sehen ist, wie er einen Strandspaziergang genießt. "Kein Zeitplan. Keine Eile", schrieb er dazu. Das Ski-Comeback ist nicht vom Tisch, aber auch nicht sicher.

Doch ein kleines Detail ist ein klares Signal. Es war nicht irgendein Strand. Der ehemalige Ski-Dominator war nicht auf irgendeinem Strand. Es war der Scheveningen Beach in Den Haag. Heißt: Er befindet sich derzeit in den Niederlanden, wo auch die Niederlassung des Verbandes und der Skihalle "NowWorld" ist.

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